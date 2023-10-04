أمور عالقة ومفاجآت واردة.. شوبير يكشف كواليس مفاوضات الأهلي مع فتوح

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن أخر تطورات تجديد أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع القلعة البيضاء.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه على قناة أون تايم سبورتس: “عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، عقد اجتماع مع أحمد يحيى وكيل أحمد فتوح، لبدء مفاوضات التجديد في عدم حضور اللاعب”.

وتابع: “وكيل فتوح قال لعبد الواحد السيد معندناش مشكلة في التجديد مع الزمالك لكن مازال هناك وقت لحين انتخاب مجلس جديد”.

وأضاف: “أحد رجال الأعمال المحبين لنادي الزمالك، يرغب في إنهاء أزمة فتوح قبل انتخاب المجلس الجديد، وبالمناسبة هو الذي أنهى أزمة زيزو مؤخرًا، والراجل داخل بثقله”.

كواليس مفاوضات الأهلي مع فتوح

وواصل: “حدث تواصل من جانب الأهلي مع المقربين من فتوح وأكدوا أهم أنه لاعب مهم ولكن سيتم التعاقد وفقًا لسياسة التعاقدات بالنادي لأن الأهلي سمع أرقام كبيرة”.

واختتم: “أحمد فتوح مرغوب في الأهلي بكل تأكيد ولكن مازالت الأمور عالقة والمفاجآت واردة”.