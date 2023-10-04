«حتحوت» يكشف سبب تأجيل التجديد لـ«فتوح».. وهل طلب رحيل علي معلول أولًا؟|تفاصيل

نشر الإعلامي هاني حتحوت تصريحات نارية بشأن انتقال أحمد فتوح للأهلي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب هاني حتحوت : وفقًا لما علمه برنامج الماتش.. لم يحدث أن طلب أحمد فتوح من مسئولي الأهلي رحيل علي معلول أولًا للموافقة على الانتقال للفريق.

وأضاف: "الاتفاق المادي سبب تأجيل التجديد لفتوح حيث طلب اللاعب الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، وعقد فئة أولى مثلما حدث مع أحمد زيزو، بجانب الحصول على قيمة الموسم الأول".

من ناحية أخرى يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق إنبى في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2023.



وتقام مباراة الأهلى وإنبي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب القاهرة الدولي.