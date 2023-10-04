أخبار مصر.. الحملة الرسمية للرئيس السيسي: إعداد رؤية توافقية بعنوان "هنكمل الحلم"

أخبار مصر... أعلنت الحملة الحملة الرسمية للرئيس السيسي أنه "سيتم إعداد رؤية توافقية للمرحلة المقبلة بعنوان "هنكمل الحلم"، بمشاركة جميع الكيانات ... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الصفحة الرسمية لحملة السيسي الانتخابية: ترشح الرئيس استجابة لدعوة المصريين بالساحات والشوارع

أعلنت الصفحة الرسمية لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابية على فيسبوك ترشحه لفترة رئاسية ثالثة في الانتخابات الرئاسية المقرر إقامتها في ديسمبر 2023.

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، بترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وزير الدفاع للرئيس: حرب أكتوبر ستظل ملحمة خالدة استردت للوطن كبرياءه وحررت أرضه المقدسة

بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقيـة تهنئـة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، بمناسبـة ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الرئيس السيسي يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة.. فيديو وصور

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إكليلا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد فى تقليد عسكرى أصيل وفاءً لشهداء مصر الأبرار، بمناسبة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

رئيس الوزراء يتابع جهود تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا، لمناقشة إجراءات تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع بمختلف الموانئ المصرية، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، واللواء إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، والدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ومسؤولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

تصرف يؤدي إلى إزهاق الأرواح.. النقل توجه نداءً عاجلا للمواطنين

ناشدت وزارة النقل المواطنين توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد، والالتزام بتعليمات الهيئة عند العبور، والالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار وعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لا يؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.

العمل في 10 سنوات.. تشغيل 7 ملايين مواطن وخفض البطالة إلى 7% |تفاصيل

استعرض حسن شحاتة وزير العمل ،اليوم الثلاثاء ،في "تقرير وإنفوجراف"، تحت عنوان "وزارة العمل - رؤية..وإنجاز" ،أبرز جهود الوزارة في تقديم الخدمات للمواطنين ،وتحقيق أهدافها ،وذلك خلال الـ 10 سنوات الماضية 2014-2023 ،موضحاً أن رسالة الوزارة هي التخطيط للموارد البشرية،ورعاية القوى العاملة وتنظيم استخدامها في الداخل والخارج، ورفع كفايتها الانتاجية، وتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة كوسيلة وغاية لمخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية،وأيضا تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية "عمال وأصحاب أعمال" وغيرها من الأهداف.

الذكرى الـ50 لانتصار أكتوبر العظيم.. "الجيش المُنتصر" عدد تاريخي للكتاب الذهبي

صدر عدد تاريخي من "الكتاب الذهبي"، أحد أعرق إصدارات مؤسسة روزاليوسف، تحت عنوان: "الجيش المُنتصر.. 5 آلاف عام من الجهاد في سبيل الله والوطن"، وذلك بمناسبة الاحتفالات باليوبيل الذهبي لانتصار أكتوبر المجيد.

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

نظمت هيئة البحوث العسكرية المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2023" والذى تستمر فعالياته فى الفترة من 2- 5 أكتوبر الجارى ببانوراما حرب أكتوبر.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الغنائم..القوات المسلحة تعرض الأسلحة الإسرائيلية التي حصلت عليها مصر بعد حرب أكتوبر

نشرت وزارة الدفاع بالتعاون مع "قناة الوثائقية" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عددًا من الأفلام واللقاءات والشهادات الخاصة بحرب أكتوبر.

وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش والمناطق لوضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول

أناب الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية يرافقهم خلال المراسم المحافظين ومديرى الأمن للمحافظات التى تقع بنطاق المسئولية لوضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول وقراءة الفاتحة ترحماً على أرواحهم الطاهرة.

وفرة في السلع الأساسية.. الحكومة والصناع والتجار يتوافقون على مبادرة لخفض الأسعار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغُرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورؤساء ومسئولي عدد من الغرف التجارية، وممثلي عدد من الشركات الخاصة بالسلع الغذائية والتجار.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

رئيس الوزراء يعرض الفرص الاستثمارية وخطة الطروحات الحكومية على وفد دولة الإمارات

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، والوفد المرافق له، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعدد من المسئولين.