الصفحة الرسمية لحملة السيسي الانتخابية: ترشح الرئيس استجابة لدعوة المصريين بالساحات والشوارع

أعلنت الصفحة الرسمية لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابية على فيسبوك ترشحه لفترة رئاسية ثالثة في الانتخابات الرئاسية المقرر إقامتها في ديسمبر 2023.

وقالت الصفحة إن ترشح الرئيس السيسي جاء استجابة لدعوة المصريين في الساحات والشوارع في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضافت أن ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية قادمة يأتي استكمالًا للمشهد الديمقراطي، الذي تعيشه مصر خلال حقبة حكم الرئيس السيسي.

وتابعت الحملة في منشورها: "سيتم إعداد رؤية توافقية للمرحلة المقبلة بعنوان "هنكمل الحلم"، بمشاركة جميع الكيانات والجهات والأحزاب المؤيدة والخبراء في مختلف المجالات".

وأكملت الحملة الرسمية:" يأمل السيد الرئيس في أن يقدم الشعب المصري أفضل الأمثلة وأن يظهر المصريون للعالم بأكمله حجم مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية".

واختتمت: "سوف تكون الحملة مفتوحة لمشاركة جميع المصريين، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل والإجراءات في وقت قريب لاحق".