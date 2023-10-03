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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الدفاع للرئيس: حرب أكتوبر ستظل ملحمة خالدة استردت للوطن كبرياءه وحررت أرضه المقدسة

القوات المسلحة
القوات المسلحة

بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقيـة تهنئـة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، بمناسبـة ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة.

حرب أكتوبر

جاء فيها: "الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة فى ذكرى يوم مجيد من أيام الوطنية المصرية يطيب لى أن أبعث لسيادتكم بآصدق أيات التهانئ بمناسبة الإحتفال باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر المجيد داعياً العلى القدير أن تتواصل إنتصارات مصر بشعبها العظيم ومؤسساتها الوطنية على كافة الأصعدة".

ستظل حرب أكتوبر المجيدة ملحمة خالدة إستردت للوطن كبرياءه وحررت أرضه المقدسة فى سيناء، وجسدت بطولة الشعب المصرى وقواته المسلحة فى تحقيق المعجزات وحماية المقدرات وتعزيز السيادة على كامل ترابنا الوطنى مهما بلغت المصاعب والتحديات.

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة الوطنية يؤكدون تمسكهم بروح أكتوبر والإقتداء بجيلها العظيم ، متسلحين بعقيدتهم الوطنية الراسخة وقدراتهم القوية وإستعدادهم الكامل للدفاع عن الوطن والذود عن مصالحه العليا من أجل رفعة الوطن وشعبه العظيم .

حفظ الله مصر وطناً آمناً وشعباً عزيزاً وسدد خطاكم على طريق الحق والخير؛ وكل عام وسيادتكم بخير.

رئيس الأركان

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

كما أصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى  توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ، وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى بمناسبة الإحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد 2023.

كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ، وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة .

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