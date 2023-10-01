قائد الجيش الثاني الميداني: قادرون على أداء أية مهمة بكفاءة واقتدار

أكد اللواء أركان حرب محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم لكافة تشكيلات ووحدات الجيش الثانى الميداني لتكون قادرة على أداء مهامها بكفاءة وإقتدار تحت مختلف الظروف.

وشهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بياناً عملياً لتنفيذ عدداً من الأنشطة التدريبية لإحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني، وذلك فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

الجيش الثاني الميداني

تضمن البيان عرض ملخص لفكرة البيان والتوجيه الطبوغرافى والتكتيكى لأرض الإصطفاف، وكذلك استعراض عدداً من المراحل التدريبية المخططة لمختلف الأسلحة والتخصصات المشاركة.

رئيس الأركان

ونقل الفريق أسامة عسكر رئيس الأركان تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لكافة العناصر المشاركة، وناقش عدد من القادة والضباط المشاركين بالبيان فى الأسلوب الأمثل لتنفيذ المهام المكلفين بها.

وأشاد رئيس الأركان بالمستوى الراقى الذى ظهرت به كافة العناصر المنفذة مما عكس مستوى الإستعداد القتالى العالى والإحترافية فى تنفيذ المهام.

حضر تنفيذ البيان عدد من قادة القوات المسلحة.

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