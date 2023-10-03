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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الغنائم..القوات المسلحة تعرض الأسلحة الإسرائيلية التي حصلت عليها مصر بعد حرب أكتوبر

حرب أكتوبر
حرب أكتوبر

نشرت وزارة الدفاع بالتعاون مع "قناة الوثائقية" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عددًا من الأفلام واللقاءات والشهادات الخاصة بحرب أكتوبر.

وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر، مكنشر فيلم بعنوان ٠الغنائم" والدي يتحدث عن الأسلحة الإسرائيلية التي حصلت عايها مصر بعد حرب أكتوبر وقامت بعرضها أمام المواطنين.

ذاكرة أكتوبر

نظمت هيئة البحوث العسكرية المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر  2023" والذى تستمر فعالياته فى الفترة من 2- 5 أكتوبر الجارى ببانوراما حرب أكتوبر.

بانورما حرب أكتوبر

ويضم المعرض بين جنباته العديد من الأجنحة والمعروضات فى مجالات الثقافة العسكرية والفنون التشكيلية والصور؛ وكذا جناح للكتب والمجلات والموسوعات والإصدارات الثقافية والمخطوطات التشكيلية التى تناولت مراحل حرب أكتوبر بمشاركة وزارات التربية والتعليم ، والتعليم العالى والبحث العلمى ، والثقافة ومشيخة الأزهر الشريف وعدد من الهيئات والمؤسسات المدنية والصحفية ودور النشر المصرية بجانب إصدارات هيئة البحوث العسكرية.

حرب أكتوبر

كما إشتمل المعرض على عدد من اللوحات الزيتية والصور الفوتوغرافية والماكيتات التى جسد من خلالها طلبة الجامعات والمدارس المصرية أروع بطولات جيشهم العظيم فى أكتوبر 1973 بإشراف قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى وإدارة المتاحف العسكرية وجمعية المحاربين القدماء وضحايا ومصابى الحرب.

وأحتوى المعرض على ساحات عرض مكشوفة للأسلحة والمعدات التى شاركت فى الحرب من كافة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والهيئات والإدارات كما شارك بالمعرض جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بجناح يضم كافة منتجات الجهاز والتى تقدم للزوار بأسعار مخفضة.

وأشتمل معرض "ذاكرة اكتوبر 2023" على مسرح ثقافى فنى لتقديم العروض الفنية والموسيقية والغنائية بمشاركة الموسيقات العسكرية والهيئة العامة لقصور الثقافة والفرق الطلابية بعدد من الجامعات المصرية ، ومديريات التربية والتعليم.

حضر مراسم إفتتاح المعرض عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من رموز الفكر والمعرفة وعدد من طلبة المدارس والجامعات المصرية.

يأتي ذلك فى إطار إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة وحرصاً من القوات المسلحة على المساهمة فى إثراء الوعى الثقافى والفكرى لمختلف الأجيال وتعريفهم بأمجاد وبطولات العسكرية المصرية على مر العصور.

حرب اكتوبر هيئة البحوث العسكرية ذاكرة أكتوبر وزارة الدفاع القوات المسلحة

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