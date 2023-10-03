الرئيس السيسي يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة.. فيديو وصور

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إكليلا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد فى تقليد عسكرى أصيل وفاءً لشهداء مصر الأبرار، بمناسبة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

إكليل من الزهور

وقام الرئيس السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته، كما صافح الرئيس السيسى عدداً من كبار قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.



ثم توجه الرئيس السيسى إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكوبرى القبة، وقام بوضع أكليل الزهور وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة .