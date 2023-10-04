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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أنهى سلسة الارتفاع| الانخفاض يضرب سوق الدواجن.. وهذه أسعار الفراخ اليوم

صدى البلد

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 4-10-2023 بعد أن شهدت سلسة من الارتفاعات على مدار الأسبوعين الماضيين.

وانخفض سعر الدواجن البيضاء بنحو جنيهين بعد أن شهدت ارتفاعًا بنحو 10 جنيهات نهاية الشهر الماضي. 

فيما واصلت أسعار الكتكوت الأبيض الارتفاع  متراوحًا بين 25 و33 جنيهًا للكتكوت الواحد.

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أسعار البيض اليوم 

  • أسعار البيض اليوم الأربعاء 4-10-2023، ارتفعت، بنحو 5 جنيهات وسجل سعر طبق البيض الأبيض 127 جنيهًا ليصل إلى المستهلك بنحو 135 جنيهًا.
  • سجّل سعر البيض الأحمر إلى 130 جنيهًا للطبق ليصل إلى المستهلك بنحو 140 و135 جنيهًا.
  • ووصل سعر البيض البلدي إلى 135 جنيهًا للطبق ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين  140 و145 جنيهًا للطبق.

أسعار الدواجن اليوم 

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري سعر الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم من خلالها أسعار الذهب أيضا إلى جانب أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، وغيرها من الأخبار التي تهم المواطن.

 

بورصة الدواجن اليوم 

  • سجل سعر الدواجن البيضاء اليوم 73 جنيهًا للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك بنحو 81 و83  جنيها للكيلو
  • وانخفض سعر الدواجن الساسو ليسجل 90 جنيها للكيلو، ليصل إلى المواطن بنحو 100 جنيهًا.
  • وسعر الدواجن البلدي حر استقر عند عند 105 جنيهات للكيلو.

سعر الدواجن اليوم 

  • وسجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم  70 جنيها للكيلو.
  • وتراوح سعر البانيه اليوم بين 165 و175 جنيها للكيلو الواحد.
  • وسجلت أسعار الدواجن الرزي 95 جنيها للكيلو.

أسعار الأعلاف اليوم 

  • أسعار الأعلاف  تراوح سعر الطن بين 18 و21.5 ألف جنيه، وسجل سعر علف الدواجن 19 ألف جنيه للطن.

وتعد صناعة الدواجن فى مصر من أهم الصناعات التى تسهم بشكل كبير فى توفير مصادر البروتين الحيوانى، حيث تتميز مشاريع الدواجن بعدة خصائص من أهمها سرعة دوران رأس المال بجانب عدم احتياجها لرقعة زراعية كبيرة، بالإضافة إلى الارتفاع النسبى للكفاءة التحويلية الغذائية مقارنة بمختلف أنواع مصادر البروتين الحيوانى الأخرى.

 

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