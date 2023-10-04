عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تطورات مثيرة في شكوى النادي المصري بشأن أزمة لاعِبَيه مع الزمالك

احمد عيد وأحمد أيمن
احمد عيد وأحمد أيمن منصور

كشف عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، تفاصيل مثيرة حول أزمة ثنائي النادي المصري البورسعيدي مع الزمالك، بعد إحالتهما إلى التحقيق بمعرفة اتحاد الكرة. 

وكتب خبير اللوائح عامر العمايرة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “نادي الزمالك ممنوع من القيد وليس التعاقد.. فيقدر يتعاقد عادي”.

وأضاف: ثانيا.. لا يمكن إخضاع صحة العقد الخاص بثنائي النادي المصري مع الزمالك لإجراءات إدارية، مثل تسجيل لاعب في نظام مطابقة الانتقال (DTMS)، أو تسلم النسخة الأصلية للعقد.

واستطرد: ثالثا.. كان المفروض على لاعبي المصري، انتظار غلق القيد، وشكوى نادي الزمالك قبل التوقيع لنادٍ آخر.

وواصل: وفي حالة شكوى النادي المصري للفيفا بخصوص الزمالك؛ سترد بأن المشكلة شأن داخلي، من اختصاص الاتحاد المصري لكرة القدم.

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

الزمالك يرفض عرضا بـ 50 مليون دولار من الفيفا.. تفاصيل مثيرة

كواليس جلسة أيمن منصور فى الزمالك 

عقد أيمن منصور نجم نادي الزمالك السابق، ونجله أحمد، جلسة مع عبدالواحد السيد مدير الكرة في القلعة البيضاء.

وتطرق أيمن منصور، فى حديثه مع عبد الواحد السيد، إلى طلب إنهاء أزمة انتقال نجله أحمد إلى صفوف النادي المصري بشكل ودي.

وكان أيمن منصور فشل خلال اجتماعه ونجله مع اللجنة المعينة بنادي الزمالك، في إقناع الدكتور عماد البناني، المدير التنفيذي للقلعة البيضاء، بحل أزمة نجله “وديا”، حيث تم رفض طلباته.

أيمن منصور طلب وساطة عبد الواحد السيد لدى اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك؛ من أجل عدم إيقاف نجله، وحل الأزمة بشكل ودي.

حدث في اتحاد الكرة| حازم إمام يتبرع للزمالك.. فيتوريا يطلب ضمانات.. و"الحكام" تحسم أزمة لقاء المقاولون

إثارة جديدة في الأهلي| إيقاف كهربا 3 أشهر.. والخطيب ينتظر رد كولر بشأن هذا النجم

تفاصيل جديدة في أزمة الزمالك وثنائي المصري  

كشف مصدر بنادي الزمالك عن تفاصيل الطلبات المادية لمسئولي القلعة البيضاء من إدارة النادي المصري؛ لحل أزمة انتقال الثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور بصورة نهائية للنادي البورسعيدي.

وكان نادي الزمالك تقدم بشكوى ضد الثنائي؛ بعد توقيعهما على عقود انتقال للفريق البورسعيدي، على الرغم من ارتباطهما بعقود رسمية مع الفارس الأبيض.

وأكد المصدر، أن نادي الزمالك طلب 5 ملايين جنيه؛ نظير انتقال أحمد أيمن منصور إلى صفوف المصري البورسعيدي، في حين طلب النادي الأبيض الحصول على 15 مليون جنيه؛ نظير انتقال أحمد عيد إلى صفوف فريق الكرة الأول بالنادي ذاته.

الزمالك النادي المصري اتحاد الكرة عامر العمايره أيمن منصور عبدالواحد السيد عماد البناني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الحق الفرصة واتجوز»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 700 جنيه

الأسبوع المقبل| الحكومة تعلن عن بشرى سارة لـ المواطنين

بعد تحذيرات لمدة عامين.. تفاصيل القبض على زوجة الإخواني هشام عبدالله بتركيا |فيديو

ميدو يعلن انتهاء أزمة كهربا .. والزمالك يقبل العرض |تفاصيل

10 درجات والقاهرة في بؤرة الأمطار|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

بشرى لعشاق الأهلي.. محامي كهربا يكشف مفاجآت عن انتهاء غرامة اللاعب لصالح الزمالك

أنا أقدم منه.. نجم الزمالك يكشف حقيقة إهانته لـ إمام عاشور

تطورات مثيرة في شكوى النادي المصري بشأن أزمة لاعِبَيه مع الزمالك

موضوعات متعلقة

الزمالك على صفيح ساخن| أزمة نجل أيمن منصور.. حل مشكلة القيد.. وتمرد ضد الرابطة بسبب “خناقة” بيراميدز

بعد انتقاله للمصري.. أحمد أيمن منصور يودع جماهير الزمالك برسالة مؤثرة

ترشيحاتنا

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن التشكيل الجديد لمجلس الإدارة برئاسة المستشار حازم بدوي

منها خفض أسعار السلع.. مدبولي يتراس اجتماع الحكومة لبحث عدد من الملفات

الانتخابات الرئاسية 2024.. التشكيل الجديد للهيئة الوطنية للانتخابات

حارس الزمالك يصبح لاعبا.. ماذا فعل أوسوريو استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي

بزيادة 5.7%|أحمد رفعت: الصناعة أصبحت تمثل16.7% من الناتج المحلي

ضابط الشرطة شافه بهذا الشكل.. عقوبة رادعة في حق تاجر الترامادول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو يوثق لحظات مرعبة لسقوط طفل بين سفينة ورصيف ميناء بإيطاليا.. هذا مصيره

4 مشروبات تحارب ارتفاع الكوليسترول.. احرص على تناولها

القوات المسلحة تكرم أبناء الشهداء والمصابين فى بداية العام الدراسى

ناسا تحذر| عاصفة شمسية تفصل دول العالم.. وحقيقة قطع الإنترنت يوم 11 أكتوبر

فيديو

العالم الهولندي حذر منهما قبل حدوثهما.. زلزالان بقوة 5.6 يضربان هذه الدولة

تنبأت بزلازل 2023 وحريق فرح نينوي بالعراق.. توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 «فيديوجراف»

شبح الزلازل يعود من جديد.. هل تتحقق توقعات العالم الهولندي؟

حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ