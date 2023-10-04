تطورات مثيرة في شكوى النادي المصري بشأن أزمة لاعِبَيه مع الزمالك

كشف عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، تفاصيل مثيرة حول أزمة ثنائي النادي المصري البورسعيدي مع الزمالك، بعد إحالتهما إلى التحقيق بمعرفة اتحاد الكرة.

وكتب خبير اللوائح عامر العمايرة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “نادي الزمالك ممنوع من القيد وليس التعاقد.. فيقدر يتعاقد عادي”.

وأضاف: ثانيا.. لا يمكن إخضاع صحة العقد الخاص بثنائي النادي المصري مع الزمالك لإجراءات إدارية، مثل تسجيل لاعب في نظام مطابقة الانتقال (DTMS)، أو تسلم النسخة الأصلية للعقد.

واستطرد: ثالثا.. كان المفروض على لاعبي المصري، انتظار غلق القيد، وشكوى نادي الزمالك قبل التوقيع لنادٍ آخر.

وواصل: وفي حالة شكوى النادي المصري للفيفا بخصوص الزمالك؛ سترد بأن المشكلة شأن داخلي، من اختصاص الاتحاد المصري لكرة القدم.

كواليس جلسة أيمن منصور فى الزمالك

عقد أيمن منصور نجم نادي الزمالك السابق، ونجله أحمد، جلسة مع عبدالواحد السيد مدير الكرة في القلعة البيضاء.

وتطرق أيمن منصور، فى حديثه مع عبد الواحد السيد، إلى طلب إنهاء أزمة انتقال نجله أحمد إلى صفوف النادي المصري بشكل ودي.

وكان أيمن منصور فشل خلال اجتماعه ونجله مع اللجنة المعينة بنادي الزمالك، في إقناع الدكتور عماد البناني، المدير التنفيذي للقلعة البيضاء، بحل أزمة نجله “وديا”، حيث تم رفض طلباته.

أيمن منصور طلب وساطة عبد الواحد السيد لدى اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك؛ من أجل عدم إيقاف نجله، وحل الأزمة بشكل ودي.

تفاصيل جديدة في أزمة الزمالك وثنائي المصري

كشف مصدر بنادي الزمالك عن تفاصيل الطلبات المادية لمسئولي القلعة البيضاء من إدارة النادي المصري؛ لحل أزمة انتقال الثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور بصورة نهائية للنادي البورسعيدي.

وكان نادي الزمالك تقدم بشكوى ضد الثنائي؛ بعد توقيعهما على عقود انتقال للفريق البورسعيدي، على الرغم من ارتباطهما بعقود رسمية مع الفارس الأبيض.

وأكد المصدر، أن نادي الزمالك طلب 5 ملايين جنيه؛ نظير انتقال أحمد أيمن منصور إلى صفوف المصري البورسعيدي، في حين طلب النادي الأبيض الحصول على 15 مليون جنيه؛ نظير انتقال أحمد عيد إلى صفوف فريق الكرة الأول بالنادي ذاته.