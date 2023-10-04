من الطفولة.. 10 نصائح ذهبية يقدمها جمال شعبان للوقاية من الجلطات

قال الدكتور جمال شعبان استشارى القلب عميد معهد القلب سابقا، بأن هناك بعض النصائح التي يمكن بها حماية أنفسانا من الإصابة بالجلطات، والتي يجب إتباعها منذ مرحلة الطفولة.

نصائح فعالة لتجنب الجلطات

وأوضح جمال شعبان في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أن الوقاية من الجلطات تبدا من سن الطفولة وليس من سن الأربعين، لذا يجب إتباع هذ الوصايا، ومن أبرزها ما يلي :

_ تناول الطعام الصحي الغني بالخضراوات و الفواكه، و عدم الإفراط في تناول النشويات و السكريات، و الدهون الحيوانية و المهدرجة( السمن الصناعي)، وتناول الأطفال منذ الصغر الأطعمة المشوية و المسلوقة، و تجنب المقليات والوجبات السريعة قدر الإمكان،والاهتمام بوجبة الإفطار، و الإكثار من شرب الماء.

‏‎- تجنب زيادة الوزن و السمنة

‏‎- ممارسة الرياضة المنتظمة، والمشي لمدة 45 دقيقة يوميا.

‏‎- تنظيم المواعيد تناول الوجبات؛ بحيث يكون وجبة الإفطار مبكرا، والغداء لا يتعدى الساعة 3 م،وتناول عشاء خفيف " زبادي و ثمرة فاكهة" الساعة 8 م او الإستغناء عنها.

- النوم بكمية وكيفية كافية

نصائح فعالة لتجنب الجلطات

- تجنب التدخين وتجنب الجلوس مع المدخنين، وتجنب جميع أنواع المخدرات والمكملات والهورمونات والافراط في المسكنات

‏_ في حالة وجود عوامل الخطورة، مثل: الضغط و السكر و ارتفاع الكوليسترول يتم التعامل مع هذه الأمراض بكل حزم وحسم من خلال المتابعة الطبية المنتظمة، و العلاج الدوائي المكثف، وبالنسبة للشخص السليم تماماً لا بد أن يتعرض مرة كل سنة على الطبيب للفحص الدوري، و عمل بعض التحاليل الروتينية، مثل: السكر التراكمي، الكوليسترول، وظائف الكلي وظائف الكبد، صورة الدم الكاملة، نسبة ڤيتامين دال، واليوريك أسيد ؛ وذلك من أجل الاكتشاف المبكر لعوامل الخطورة علي القلب، فكلما كان اكتشاف الأمراض مبكرا كلما كان العلاج أكثر فاعلية و كانت المضاعفات أقل

- الحرص على تغيير الحالة المزاجية بالخروج أسبوعيا لكسر روتين الحياة، و تخفيف ضغوط العمل، وذلك لأنه يساهم إلى حد كبير في تفريغ الطاقة السلبية و إعادة شحن الطاقة الإيجابية، و الإقبال علي العمل بعد ذلك بشكل أفضل

و أكثر صفاءً.

- تجنب الضغوط النفسية، و العصبية قدر الإمكان