اللواء طيار هشام الحلبي: إسرائيل كانت لديها قوات جوية مُحدثة عام 1973

قال اللواء الدكتور طيار هشام الحلبي المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إنّ الجانب الإسرائيلي لديه قوات جوية قوية يعتمد عليها بشكل كبير ويحدثها باستمرار، وكان لدى طائرات الجيش الثالث الإسرائيلي في عام 1973، أحدث أنواع الطائرات، حيث إن هذا النوع من الطائرات به رادار متقدم، وصواريخ رادارية، وصواريخ حرارية.

وأضاف "الحلبي"، في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ الصواريخ الحرارية تتبع العادم، والصواريخ الرادارية تعتمد على وجود رادار في الطائرة؛ من أجل استهداف طائرة العدو بأسلوب معين.

وأشار المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية: إلى أن "الجانب الإسرائيلي اعتقد أن له الذراع الطولي، وضرب أهدافا مدنية داخل مصر في أثناء حرب الاستنزاف، مثل مدرسة بحر البقر، ومصانع أبو زعبل، وأهدافا في المعادي، وكان هذا الأمر مشكلة، فقد كانت لدينا طائرات الجيلين الأول والثاني فقط، ولم يكن أحد يرضى أن يبيع السلاح لنا بعدما خسرنا في حرب 1967".