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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رئيس الوفد يهنئ الشعب المصري والقوات المسلحة الباسلة بالذكري الـ50 لانتصارات أكتوبر

الدكتور عبد السند
الدكتور عبد السند يمامة ، رئيس حزب الوفد

هنأ الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، الشعب المصري العظيم وقواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال في بيان له اليوم : “بمناسبة الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر المجيدة التى اعادت للشعب المصرى العظيم عزته وكرامته ..حيث لا يسعنا كحزب الامة المصرية العظيمة الا ان نتقدم للشعب المصرى الاصيل بكافة طبقاته واطيافه باجمل  التهاني والتحية إلى الجيش المصري الباسل الابي الذى اثبت ويثبت انه جيش عظيم لا يقهر. فلاشك إن حرب أكتوبر كانت نقطة تحول حاسمة في تاريخ مصرالحديث ، حيث اثبتت قوة وإرادة الشعب والجيش في الدفاع عن الوطن وحمايته وتحقيق النصر”.

وأضاف رئيس حزب الوفد:"وسنظل دائما وابدا فخورين بتضحيات شهدائنا وببطولات جنودنا المصريين الذين قدموا أرواحهم من أجل استعادة الحقوق المشروعة لشعبهم. وسنظل بكل فخر وامتنان  نتذكر ابناءنا الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم الغالية وسطروا بدمائهم الطاهرة صفحات بطولية في تاريخنا الحديث وستظل . هذه الذكرى حافزا لنا جميعًا للحفاظ على وحدة الصف والتضامن وبناء مستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة. كل عام ومصر بخير وتقدم وازدهار".

الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد الشعب المصري العظيم ذكري انتصارات اكتوبر المجيدة الجيش المصري

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