رئيس حزب التجمع يهنىء السيسى ووزير الدفاع بمناسبة اليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر

تقدم سيد عبد العال ، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ بالتهنئة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي باسمه و باسم قيادات و أعضاء حزب التجمع بخالص التهنئة بمناسبة اليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر المجيدة.

وقال فى بيان صحفى له: “نهنىء سيادتكم و قواتنا المسلحة الباسلة ، بهذا الإنجاز التاريخي الذي كشف للعالم كله عن قوة إرادة المصريين، فإننا نجدد العهد لكم ،وثقتنا في قيادتكم الحكيمة للبلاد ، و الحفاظ على الدولة الوطنية ، و الانطلاق بها نحو الأفضل”.

واختتم رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ بيانه قائلا:"مع أطيب تمنياتنا لكم بدوام التوفيق والسداد، و ندعو الله أن يحفظكم و يسدد خطاكم".