في الذكرى الخمسون لانتصارات أكتوبر| مؤسس أمهات مصر: احكوا لأبنائهم عن عظمة الجيش

دعت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، أولياء أمور الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، بأن يعرفوا ويحكوا لأبنائهم عن حرب أكتوبر المجيدة، وذلك بمناسبة الذكري الخمسين لنصر أكتوبر العظيمة.

ونشرت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، منشور علي صفحة الإتحاد والإئتلاف، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تضمن: "احنا في شهر أكتوبر.. يعني لازم تعرفوا وتحكوا لأبنائكم عن ملحمة وانتصارات حرب أكتوبر المجيدة وبطولة الجيش المصري".

وأوضحت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، أن ذلك يأتي في إطار دور إتحاد أمهات مصر وإئتلاف أولياء الأمور، التربوي والتوعي تجاه الطلاب وأولياء أمورهم، وذلك علي مدار السنوات الماضية، مؤكده علي الدور العظيم والوطني الذي قام به الجيش المصري في انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وبالتالي علي جميع الأجيال أن يعرفوا ما قام به الجيش في هذه المعركة.

ومن جانبها، علقت الامهات على المنشور، قائلة: "يا ريت المدارس تخصص حصة يتم تشغيل فيلم وثائقي كلا حسب عمره ومرحلته الدراسية يتكلم عن ملحمة ونصر أكتوبر ويقوم المدرس بسرد مستفاض عن عبقرية هذه الحرب وانتصار الجيش فيها بجانب الحفلات"