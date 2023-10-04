ماذا يحدث لجسم طفلك عند تناول التونة بكثرة.. عكس المتوقع؟

تعد الأسماك من أفضل الأطعمة المهمة لصحة الدماغ والقلب، ولكن الإفراط في تناول التونة المعلبة تسبب بعض الأضرار الصحية الخطيرة ، وهناك بعض المخاوف من الأهالي من التونة المعلّبة وخاصة بالنسبة للأطفال، وتكون التونة المعلّبة خطرة على الطفل فقط في حال تناولها بكميات أكثر من المسموح بها.

وذلك لاحتوائها على كميات من الزئبق الذي يمكن أن يؤدي إلى تضرر الجهاز العصبي المركزي للطفل، نرصد في هذا التقرير اضرار ومخاطر الافراط في تناول التونة وفقا لموقع Verywellhealth.

وأثبتت بعض الدراسات، أن هناك علاقة بين الزئبق وظهور أعراض أكثر لمتلازمة فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD) عند الأطفال، إلا أن هذا غير مؤكد بعد حسب ما أشار باحثو الدراسة.

وتحتوي التونة المعلبة على كمية عالية من الصوديوم Na الذي تؤدي يادة كميته إلى ارتفاع في ضغط الدم، والذي بدوره قد يؤدي إلى الإصابة بأزمة قلبية.

يتواجد الزئبق في السمك نتيجة تلوث

فتزيد نسبة الزئبق في التونة عدا عن غيرها من الأنواع. بحيث يتراكم الزئبق في كل مستوى من مستويات التغذية. وعند تناوله تؤثر سلبًا على الإنسان.

حيث يعد الزئبق مادة سامة لها آثار ضارة على الجهاز العصبي، لذلك لا ينصح بالتونة للحامل لأنه يعتبر تناولها أثناء الحمل أمرًا خطيرًا. إذ يمتص الجسم الزئبق الذي يؤثر على تطور دماغ الطفل مما يسبب تأخر النمو وصعوبة في التعلم.

مساوئ العلبة المعبأ فيها التونة. فجميعنا نعلم أن هذه العلب يضاف إليها مواد حافظة وكثرة تعرض الإنسان لهذه المواد ينجم عنها أمراض خطيرة.

التونة المعلّبة والحساسية

قد يعاني بعض الأطفال من رد فعل تحسسي عند تناول الأسماك ومنها التونة، لذلك يجب الانتباه لعلامات وأعراض التحسس وطلب الرعاية الصحية اللازمة، ومن هذه الأعراض

وتظهر الحساسية على شكل احمرار في الجلد مع الحكة، أو الإصابة بالعطاس والسعال، هذا بالإضافة إلى الشعور بالإعياء والصداع، وقد تصل إلى إصابة الشخص بالربو.

تؤدي الجرعات العالية أثناء الرضاعة إلى عدة مشاكل إدراكية مثل فقدان البصر والشلل الدماغي.

وتحتوي على الصوديوم بنسبة عالية، وتناول هذه المادة يؤثر على صحة القلب وتسبب ارتفاع في ضغط الدم.

ولكن يعد تناول التونة المخففة بالماء صحية أكثر من حيث نسبة الصوديوم فيها، ويعتبر تناول التونة بشكل مفرط أحد عوامل إصابة الأطفال بالتوحد.