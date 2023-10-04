مشكلة Apple تتفاقم.. آيفون 15 يتسبب في حروق بالأيدي والأرجل

ما زالت الشكاوى تتواصل من أجهزة آبل آيفون 15 الجديدة حيث أبلغ العديد من المستخدمين عن حدوث حروق لهم بسبب iPhone 15 Pro من Apple، مما يشير إلى احتمال وجود مشكلة مزمنة وقوية خاصة بارتفاع درجة حرارة الأجهزة.

قبل إصدار آيفون 15 رسميًا، أثار بعض الخبراء المتخصصين في التكنولوجيا بالفعل مخاوف بشأن ارتفاع درجة الحرارة من جراء استخدام معالج A17 Pro الذي يأتي بتقنية الـ 3 نانو التي تقدم للمرة الأولى.

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مشكلة iPhone 15 Pro وارتفاع درجة الحرارة

يشارك عدد كبير من عملاء آيفون على وسائل التواصل الاجتماعي صورًا لحروق على أفخاذهم وأصابعهم، قائلين إن ذلك حدث بسبب ارتفاع درجة حرارة جهاز iPhone 15 الخاص بهم، مؤكدين أن هذه الحوادث حقيقية جدا ولن يفهمها إلا من جربها بالفعل، إذ شكك البعض في أن الأمر مبالغة من قبل بعض المستخدمين.

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أدركت شركة Apple القلق العارم الذي اجتاح وسائل التواصل المختلفة، والتغريدات الشاكية من آيفون واعترفت الرشكة أن هاتف iPhone 15 Pro قد يصبح أكثر سخونة من المعتاد، خاصة خلال الأيام الأولى من الاستخدام.

يعتقد بعض خبراء التكنولوجيا أن شركة Apple ربما تكون قد ضحت بميزة تبديد الحرارة بكفاءة لجعل iPhone 15 Pro أنحف وأخف وزنًا. يحتوي هذا الطراز على مساحة أصغر لإخراج الحرارة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير.

قد يكون إطار التيتانيوم الجديد المستخدم في تصميمه سببًا آخر، حيث تنقل هذه المادة الحرارة بشكل أسرع من الإطار القديم المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، مما قد يساهم في حدوث المشكلة.

بالإضافة إلى مشكلة الحرارة المرتفعة التي تتسبب في حروق وإصابات أبلغ بعض مستخدمي iPhone 15 Pro عن مشاكل في شرائح NFC، خاصة بعد شحن هواتفهم على منصات BMW اللاسلكية. وقد أثر هذا على وظائف مثل Apple Pay ومفاتيح السيارة الرقمية. لم تعالج شركة Apple هذا الأمر بشكل كامل بعد، ولكن يُنصح المستخدمون بتوخي الحذر عند استخدام شواحن BMW في الوقت الحالي.