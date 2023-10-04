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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

7 أضعاف راتبه.. كواليس مثيرة بشأن شروط أحمد فتوح للتجديد للزمالك

أحمد فتوح
أحمد فتوح

رصدت قناة العربية، تقريرًا حول أحمد فتوح، الظهير الأيسر لصفوف نادي الزمالك، والذي يرغب الفارس الأبيض في تجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة، وسط الاهتمام الكبير من الجماهير بمعرفة آخر التطورات بشأن هذا الملف خاصة بعد ظهور حديث حول أن الأهلي يرغب في التعاقد مع اللاعب على غرار خطف إمام عاشور كواحد من الصفقات المدوية. 

كواليس مثيرة حول شروط أحمد فتوح للاستمرار مع نادي الزمالك 

وينتهي عقد أحمد فتوح مع نادي الزمالك، بانتهاء الموسم الحالي، ويحق للاعب التوقيع في يناير لأي نادي بشكل مجاني دون الرجوع لصفوف الزمالك، ومازال هناك محاولات من الفارس الأبيض للحصول على توقيع اللاعب لفترة جديدة داخل القلعة البيضاء. 

وكشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن كواليس مثيرة بشأن مفاوضات أحمد فتوح وشروطه مع الزمالك من أجل تجديد تعاقده مع الفريق، قائلا إن اللاعب طلب الحصول على 7 أضعاف راتبه الحالي من أجل تجديد تعاقده مع نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، "لو فتوح بياخد 5 مليون هو عاوز 35 مليون مليون". 

وأضاف "عبد الهادي"، خلال فيديو نشرته قناة "العربية" أن أحمد فتوح يرغب في التساوي مع أحمد سيد زيزو في الزمالك من حيث الراتب المادي، إذ أنه يرى أنه لا يقل أهمية في الزمالك عن زيزو في تلك الفترة، ويرغب في التساوي ماديا مع الفريق، خاصة أنه أحد نجوم الفريق ويلعب في صفوف منتخب مصر في الوقت الحالي. 

وتابع مهيب عبد الهادي، أن المفاوضات مع أحمد فتوح هذه المرة مختلفة، خاصة أن أحمد فتوح لاعب "فري" في الوقت الحالي، وأي نادي قادر على الحصول على خدماته في الوقت الحالي، خاصة أن عقده على وشك الانتهاء بنهاية الموسم الحالي. 

واستكمل، أن أحمد فتوح يرغب في البقاء في صفوف نادي الزمالك، والأمور في القلعة البيضاء مازالت تنتظر انتهاء الانتخابات ووجود مجلس منتخب، "الشغل الشاغل للمجلس الجديد هو تجديد فتوح، والإبقاء على زيزو، ولكن أتمنى أن يكون الشغل الشاغل للمجلس هو وضع سياسات ونظام للرواتب داخل نادي الزمالك زي ما موجود في الأهلي". 

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