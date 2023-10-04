القومي للاتصالات لـ صدى البلد: لم نوافق على طلبات شركات المحمول بزيادة أسعار كروت الشحن

أكد مصدر مسئول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى تصريح خاص لـ صدى البلد أن الجهاز لم يوافق على أي طلبات من شركات المحمول تخص زيادة أسعار كروت الشحن.

وأضاف أن الجهاز يقوم بحملات على السوق بشكل مستمر لضبط ورصد أي تجاوزات قد تحدث فى الأسعار المقررة بالسوق.

رصد التجاوزات

وأشار إلى انه فى حالة رصد أي تجاوزات سيتم تطبيق الجزاءات المقررة طبقا للتراخيص الخاصة بالشركات .

وأكد أنه لا صحة لما تردد على بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشان زيادة أسعار كروت الشحن.

نفي شركات المحمول الأربعة

من جهة أخرى، نفت مصادر مسئولة بشركات المحمول الأربعة فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد وجود أي زيادات فى أسعار شحن الكروت .