عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومي للاتصالات لـ صدى البلد: لم نوافق على طلبات شركات المحمول بزيادة أسعار كروت الشحن

القومي للاتصالات
القومي للاتصالات يحسم الجدل حول زيادة أسعار كروت الشحن

أكد مصدر مسئول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى تصريح خاص لـ صدى البلد  أن الجهاز لم يوافق على أي طلبات من شركات المحمول تخص زيادة أسعار كروت الشحن

وأضاف أن الجهاز يقوم بحملات على السوق بشكل مستمر لضبط ورصد أي تجاوزات قد تحدث فى الأسعار المقررة بالسوق.

رصد التجاوزات 

 

وأشار إلى انه فى حالة رصد أي تجاوزات سيتم تطبيق الجزاءات المقررة طبقا للتراخيص الخاصة بالشركات .

إحلال وتجديد خطوط الاتصالات الأرضية إلى ألياف ضوئية يتكلّف 1.2 مليار جنيه بالدقهلية

الاتصالات: وقعنا اتفاقيات مع شركات جديدة بعدد 60 ألف متخصص لإقامة مراكز تعهيد

وأكد أنه لا صحة لما تردد على بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشان زيادة أسعار كروت الشحن.

نفي شركات المحمول الأربعة 

من جهة أخرى، نفت مصادر مسئولة بشركات المحمول الأربعة فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد وجود أي زيادات فى أسعار شحن الكروت .

 

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كروت الشحن أسعار كروت الشحن زيادة أسعار كروت الشحن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة لكل المصريين| انخفاض لأول مرة في أسعار 9 سلع غذائية.. قرار حكومي عاجل

بينها السكر والزيت والأرز.. 9 سلع غذائية ستنخفض أسعارها الأحد المقبل

سقوط أمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

القومي للاتصالات لـ صدى البلد: لم نوافق على طلبات شركات المحمول بزيادة أسعار كروت الشحن

رياح وأمطار على بعض المناطق.. حالة الطقس المتوقعة حتى الثلاثاء 10 أكتوبر

بسبب بدلات نقابة الصحفيين .. بلاغ للنائب العام ضد أحمد طنطاوي

شرط واحد.. الزمالك يقدم عرضًا مغريًا لحل أزمة كهربا وديا

المدير الفني السابق لأكاديمية برشلونة يطالب بمعاقبة مدرب الأهلي بسبب النجم الوافد

موضوعات متعلقة

البريد المصري يشارك في المؤتمر الاستثنائي الرابع للاتحاد العالمي والقمة الاستراتيجية بالرياض

بناء كابل بحرى بين مصر وألبانيا لتعزيز قطاع الاتصالات بين إفريقيا وأوروبا

مذكرة تفاهم مع مجموعة 4iG المجرية لبناء كابل بحري يربط مصر وألبانيا

CIB Foundation تدعم عمليات عودة الإبصار للأطفال بالتعاون مع مؤسسة مغربي الخيرية

خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة.. الإعلان عن شراكة جديدة للتطوير العقاري بخبرات مصرية

اتصالات:  أعمال حفر خارجة عن إرادتنا أثرت على الخدمة وتم عودتها فى أسرع وقت

ترشيحاتنا

المستقلين الجدد: حمدين صباحي لم يحترم ذكرى نصر أكتوبر بإقحام الإخوان بالمشهد السياسي

استنكار حزبي لفتح حمدين صباحي الطريق أمام عودة الإخوان للمشهد السياسي

تناقضات حمدين صباحي.. من هوس الزعامة المزيفة إلى دعم الإخوان الإرهابية

40 ضحية من بينهم 23 جنديًا.. الهند تغرق بسبب الفيضانات |شاهد

رفع آثار حادث انقلاب ميني باص بالأوتوستراد | ونقل المصابين إلى المستشفيات

انخفاض ملحوظ في سعر الذهب اليوم الأربعاء 4 - 10- 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة غريبة.. نوال الزغبي تستعرض رشاقتها | شاهد

فستان أنيق.. إيمان العاصي تستعرض جمالها |شاهد

بالأحمر الناري.. منى زكي تثير الجدل بهذه الإطلالة عبر إنستجرام|شاهد

للنحات فريديريك بارتولدى.. سر تمثال لـ الحرية لم يجد مكانًا في مصر

فيديو

منها السكر والأرز .. موعد انخفاض أسعار هذه السلع | فيديو

صافرات الإنذار وانقطاع البث.. إلى ماذا تستعد روسيا لمواجهته؟ «فيديوجراف»

ضربة جديدة للدولار | ماذا حدث ؟

سمعتنا وحشة.. مايان السيد تتصدر التريند بتصريحات مثيرة للجدل / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ