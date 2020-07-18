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اقتصاد

شركات المحمول ترفع رسوم التنمية بمعدل 2 جنيه.. الضرائب: لا زيادة ضريبية على كروت الشحن

السبت 18/يوليه/2020 - 09:00 م
كروت المحمول
كروت المحمول
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محمد يحيي
كشف سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب؛ عن قيام شركات الاتصالات والمحمول بزيادة رسوم موارد التنمية والدمغات علي كروت الشحن مسبقة الدفع، ضمن الإيرادات غير الضريبية بمعدل 2 جنيه في السنة ، لتصل لـ8 جنيهات سنويا بعد أن كانت 6 جنيهات.

وأوضح "فؤاد" لـ "صدي البلد" أنه حتي الآن لم يتم فرض أي ضرائب جديدة علي شبكات المحمول أو شركات الاتصالات، نافيا لجوء مصلحة الضرائب لأي زيادة حالية.

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وقال " فؤاد" إنه لا يمكن إصدار أي قرارات تتعلق بزيادات ضريبية إلا بناء على نص قانوني، وعليه فعمليات إلغاء أو تعديل ضريبي ستكون خاضعة لقانون أو نص تشريعي.

وطالب " فؤاد"، المواطنين، بضرورة إبلاغ الجهات المختصة كجهاز حماية المستهلك أو مصلحة الضرائب؛ حال قيام أي شركات أو منافذ توزيع برفع اسعار كروت الشحن أو خدمات تشغيل الخطوط.

وأكد أن الرسوم المقرر زيادتها؛ ليست ضريبية، ويتم خصمها من رصيد العميل سنويا، بقيمة 8 جنيهات بما يساوي 65 قرشا على الأكثر كل شهر.
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