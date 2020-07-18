شركات المحمول ترفع رسوم التنمية بمعدل 2 جنيه.. الضرائب: لا زيادة ضريبية على كروت الشحن



كشف سعيد فؤاد ، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب ؛ عن قيام شركات الاتصالات والمحمول بزيادة رسوم موارد التنمية والدمغات علي كروت الشحن مسبقة الدفع، ضمن الإيرادات غير الضريبية بمعدل 2 جنيه في السنة ، لتصل لـ8 جنيهات سنويا بعد أن كانت 6 جنيهات.





وأوضح "فؤاد" لـ "صدي البلد" أنه حتي الآن لم يتم فرض أي ضرائب جديدة علي شبكات المحمول أو شركات الاتصالات، نافيا لجوء مصلحة الضرائب لأي زيادة حالية.





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وقال " فؤاد" إنه لا يمكن إصدار أي قرارات تتعلق بزيادات ضريبية إلا بناء على نص قانوني، وعليه فعمليات إلغاء أو تعديل ضريبي ستكون خاضعة لقانون أو نص تشريعي.





، المواطنين ، بضرورة إبلاغ الجهات المختصة كجهاز حماية المستهلك أو مصلحة الضرائب؛ حال قيام أي شركات أو منافذ توزيع برفع اسعار كروت الشحن أو خدمات تشغيل الخطوط. وطالب " فؤاد"



