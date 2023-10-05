أدوات مدرسية وتكريم المدرس..جوجل يحتفل بيوم المعلم العالمي

يوم المعلم..يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للمعلم كما غير محرك البحث جوجل شعاره الى رموز تشير الى مهنة المعلم تقديرا وتوقيرا لمكانته حول العالم.



وشاركت جوجل بتصميم على صفحتها الرئيسية ووجهتها برسمة تخيلية، تظهر خلالها المعلم بالشمس التي تشرق بضوئها على الطلاب وتزرع داخلهم ما يساهم على النماء والازدهار، فيما قدّمت الطلاب في شكل نباتات تمسك بين يديها بالكتب وتتلقى العلم من معلمها فتزيد في المعرفة.



يعود تاريخ اختيار اليوم العالمي للمعلمين، الذي يتزامن مع اليوم 5 أكتوبر وتعترف به غالبية دول العالم، إلى منظمة اليونسكو التي أعلنته عام 1994، ومنذ ذلك الوقت تحتفل العديد من الدول بيوم المعلم العالمي. ولفتت اليونسكو إلى أن ذلك اليوم العالمي يتم تنظيمه بالشراكة مع منظمة العمل الدولية (ILO) واليونيسيف والتعليم الدولي (EI).

وتم تحديد يوم 5 أكتوبر من كل عام للاحتفال بـاليوم العالمي للمعلمين، إحياءً لذكرى توقيع توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية لعام 1966 بشأن أوضاع المدرسين.

وأوضحت اليونسكو أن يوم الاحتفال ليس فقط للتركيز على قدرات المعلمين في ترك بصمة خاصة في التعليم، ولكن للتفكير في الدعم الذي يحتاجون إليه لنشر مواهبهم ومهنتهم بشكل كامل، وإعادة التفكير في الطريق إلى المستقبل لهذه المهنة على مستوى العالم.

تم تخصيص يوم المعلم العالمي من كل عام للتركيز على تقدير وتقييم وتحسين أحوال وظروف المعلمين فى شتى بقاع العالم، فضلا عن إتاحة الفرصة للنظر فى القضايا والأزمات التى تواجههم والعمل على حلها.

كشفت المنظمة العالمية للتربية والعلوم والثقافة أن هناك 7 تدابير توصي بهم في يوم المعلمين العالمي 2023 للارتقاء بأبناء المهنة وتتمثل في:

تعزيز إدارة المدارس الداعمة التي تقدر مساهمات المعلمين، وتزودهم بالآراء البنَّاءة.

الاستثمار في تحسين الإعداد الأساسي للمعلمين وفي البرامج المستمرة لتنمية قدراتهم المهنية.

إعداد برامج للإرشاد تجمع بين المعلمين ذوي الخبرة وزملائهم المستجدين وتشجع التعاون بين الأقران.

تيسير المهام الإدارية والمعاملات بغية إفساح المجال أمام المعلمين لزيادة تركيزهم على التعليم وتقليص انشغالهم بالبيروقراطية.

ويعتبر يوم المعلم العالمي نافذة لبحث أوضاع المعلمين الحياتية ونظرة مجتمعية للقضايا المتعلقة بهم، وأبرزها تمكين المعلمين وتبني اليونسكو إصدار توصيات تحت شعار الحق في التعليم يعني الحق في مدرس مؤهل، وكذا وضع العاملين في العملية التعليمية الجامعية.