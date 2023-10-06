طبيب يكشف عن الفرق بين الزبدة البلدى والمصنعة

يتساءل الكثير من الأشخاص عن الفرق بين الزبدة المستخرجة من الحليب مباشرة في مصانع الألبان والزبدة المستخرجة بالتخمير..



وكشف الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ، عن الفرق بكل بساطة إن الصناع في شركات الحليب يستخرجون الزبدة مباشرة من الحليب بآلآت الطرد المحوري بدون تخمير للحليب وهذه في حد ذاتها مشكلة وكارثة على الصحة لأنها تحتوي على الكوليستيرول الضار والعجيب في الأمر أن ثمنها مرتفع عن الزبدة البلدية الطبيعية.



وتابع:" الزبدة البلدية المستخرجة بطريقة تخمير الحليب تخميرا طبيعيا فالكوليستيرول الموجود فيها مثبط وغير نشط بفظل البكتيريا التي عملت عملها لأن البكتيريا اللبنية تمتاز بخاصية إزالة الكوليستيرول من المواد الدسمة، فهي تجمع جزيئات الكوليستيرول وتشدها من حيث يبطل مفعولها المضر فتعتبر صحية وليست ضارة حتى لأصحاب القلب والشرايين والكوليستيرول.