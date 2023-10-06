اصطحاب الهاتف للمرحاض يعرضك لمشاكل صحية خطيرة.. تجنبها

اعتاد بعض الأشخاص على اصطحاب الهاتف المحمول داخل المرحاض؛ لتسليتهم خلال الوقت الذي يقضونه داخله، ولكنهم لا يعلمون مخاطر هذه العادة السيئة.

مشاكل صحية يتسبب بها اصطحاب الهاتف إلى المرحاض

وكشف الدكتور سوراب سيثي، طبيب الجهاز الهضمي، أن اصطحاب الهاتف داخل المرحاض، قد يؤدي إلى الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية الخطيرة.

وأوضح “سيثي”، في مقطع فيديو تم نشره على تطبيق "تيك توك"، أن تصفح وسائل التواصل الاجتماعي على الهاتف في أثناء التواجد بالمرحاض، يضع ضغطًا على المستقيم والشرج، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

مشاكل صحية يتسبب بها إصطحاب الهاتف في المرحاض

وأشار سوراب، إلى أن تصفح مواقع التواصل الاجتماعي على الهاتف أثناء التواجد في المرحاض، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مرضة، مثل "البواسير والشقوق الشرجية وهبوط المستقيم".

وأضاف سوراب، أن هذه المشاكل الصحية قد يصحبها آلام لبعض الوقت، ثم تختفي، وفي بعض الحالات قد يحتاج الشخص إلى كريمات؛ لتخفيف الألم والحكة والتورم أو علاج الإمساك.