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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023 لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

يتساءل الكثير من طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية، عن رابط الحصول على نتيجة التحويلات بين الكليات والمعاهد لـ تقليل الاغتراب 2023، ضمن تنسيق القبول بالجامعات، وذلك بعد غلق موقع التنسيق الإلكتروني، التسجيل أمام الطلاب، الذين لم يستفيدوا سابقًا من تقليل الاغتراب.

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لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب

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ويبحث الطلاب عن رابط الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب لـ طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2023 للحصول عليها فور ظهورها مباشرة دون وجود أي مشكلة على وجه الإطلاق في السطور التالية.

ويمكن لكل من يرغب في الاستعلام عن نتيجة التحويلات بين الكليات والمعاهد ضمن تنسيق القبول بالجامعات 2023 لـ طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية، الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هــــنـــا للحصول عليها فور إعلانها مباشرة، ولكن يجب كتابة رقم الجلوس والرقم السري بشكل صحيح.

وتتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للطلاب فرصة الحصول على النتيجة الخاص بتقليل الاغتراب إلكترونيًا، ونوضح من خلال هذا التقرير، خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب 2023 المرحلة الثالثة، من خلال موقع التنسيق كالتالي:

خطوات الحصول على نتيجة الاغتراب 2023 المرحلة الثالثة

- يدخل الطالب الراغب في معرفة نتيجة تقليل الاغتراب، إلى موقع التنسيق من هنــــــــــا.

- بعد ذلك، يختار الأيقونة الخاصة بتقليل الاغتراب.

-إدخال البيانات المطلوبة

- يختار مصدر الشهادة التي حصل عليها «الثانوية العامة».

- إدخال بعض البيانات المطلوبة مثل «رقم الجلوس، الرقم السري، الرقم التأكيدي الذي يظهر على الشاشة»، ثم يجري الضغط على الخطوة التالية، لتظهر للطالب، نتيجة تقليل الاغتراب الخاصة به، سواء جرى قبولها أو رفضها.

خطوات الحصول على بطاقة الترشيح:
بدء تقديم الطلاب في نظام «تقليل الاغتراب» بالقاهرة - صورة أرشيفية

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا)

اختيار خدمات تنسيق الدبلومات الفنية (اضغط هنا)

الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 أو نتيجة تنسيق الثانوية العامة بعد إدخال الرقم السرى والبيانات الخاصة بالدخول.

اختيار طباعة بطاقة الترشيح.

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