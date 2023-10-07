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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور وحظك اليوم السبت 7 اكتوبر 2023|ما تتخانقش مع حبيبك

برج الثور
برج الثور

 يقصد بمواليد برج الثور  الأشخاص المولودون خلال الفترة من (20 أبريل – 20 مايو) ويتيمزون بالعفوية و الانفعال العالى
نعرض  لكم توقعات برج الثور وحظك اليوم السبت 7 أكتوبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

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برج الثور وحظك اليوم السبت 7 اكتوبر 2023


تقول توقعات الأبراج اليومية أن المخاطر تجعلك أقوى وتمتع بحياة حب رائعة مدعومة بجدول مكتبي مزدحم وقاعدة مالية قوية وستكون هناك مشاكل صحية بسيطة ويجب عليك توخي الحذر اليوم .

برج الثور على الصعيد العاطفي


ابقَ سعيدًا اليوم وخطط لعطلة نهاية أسبوع رومانسية ويمكنك قضاء ليلة في الخارج لقضاء المزيد من الوقت معًا وهذا أيضًا هو الوقت المناسب لمناقشة المستقبل. قد يتم الحمل بإناث برج الثور المتزوجات وستحظى علاقتك بالدعم الكامل من الوالدين.

قد يلتقي بعض مواليد برج الثور بشخص مميز ولكنهم ينتظرون يومًا أو يومين لتقديم طلب الزواج و لا تتجادل مع الحبيب اليوم وبادر أيضاً بتسوية الخلافات.

توقعات برج الثور مهنيا 


أظهر موهبتك في التعامل مع المواقف الحاسمة و ستحتاج بعض المشاريع إلى التواصل وتسوية النزاعات مع العميل.

سيحتاج أولئك الذين يعملون في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الوظائف المتعلقة بالتكنولوجيا إلى البقاء للعمل الإضافي اليوم.

سيكون لدى عدد قليل من المتخصصين في الرعاية الصحية فرص للانتقال إلى الخارج وسيحصل بعض الطلاب على فرصة للدراسة في الخارج.

توقعات برج الثور صحيا


احذر من المشاكل الصحية البسيطة ويجب على كبار السن ألا يتأخروا عن مقابلة الطبيب كلما كان ذلك ضروريا و تجنب الإفراط في التوتر لأنه قد يؤدي إلى الصداع المتكرر ومشاكل الجيوب الأنفية.

أولئك الذين يعانون من مشاكل في النوم أو التنفس سوف يحتاجون إلى رعاية طبية ويجب عليك أيضًا توخي الحذر أثناء القيادة ليلاً.
 

توقعات برج الثور خلال الفترة المقبلة

إذا كانت لديك خطة لترك الوظيفة أو التحول إلى وظيفة جديدة، فمن الجيد اليوم ترك الجريدة حيث قد يكون لديك مقابلات مجدولة في الأيام المقبلة

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