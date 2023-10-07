معلق شهير يثير الجدل بعد طرد عواد في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

تحصل الحارس محمد عواد، نجم نادي الزمالك، على البطاقة الحمراء، خلال مواجهة البنك الأهلي، في اللقاء المقام على استاد القاهرة الدولي، منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.



وكتب المعلق الرياضي احمد الطيب عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "إلى متى ?? 🤔🤔🤔" فى اشارة منه للتحكيم المصري.



وضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود علاء - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمر جابر - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي.