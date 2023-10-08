عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق عين شمس تعلن أرقام جلوس امتحانات دبلومات الدراسات العليا دور أكتوبر

طلاب
طلاب

أعلن قطاع الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة عين شمس أرقام جلوس دبلومات الدراسات العليا لدور أكتوبر للعام الجامعي 2023/2022.

txt

خبير: الجامعات تعمل على تزويد الشباب بالمعرفة والمهارات للمشاركة في تنمية البلاد

txt

خبير يوضح جهود مصر في دعم قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي

دبلومات الدراسات العليا 

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس والدكتور محمد صافي، عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس والدكتور ياسين الشاذلي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

واضاف قطاع الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة عين شمس، انه يمكن لطلاب الدراسات العليا الحصول علي أرقام الجلوس من خلال الرابط التالي:

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/16L4q1JkxqnQossW6Nfq1Z4oCvP3_Lq3F?usp=drive_link&fbclid=IwAR3nH9DF6ZxCDyWOlBw4UWXYJTqVW_PunbjvWA1FUMkCoamqaNDLnJyww80_aem_AQ2bPSiUykBgKHc7RfAhtf12gIMCqQg9w_bF1PU9DmFjEqA-vkWci_YpaNoU5rJZAdY

وكان قد شارك الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب قيادات  القوات المسلحة افتتاح المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر  2023" والذي نظمته هيئة البحوث العسكرية و تستمر فعالياته فى الفترة من 2- 5 أكتوبر الجارى ببانوراما حرب أكتوبر.

كما حضر مراسم إفتتاح المعرض عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من رموز الفكر والمعرفة ووفد من طلاب جامعة عين شمس المتميزين

ويأتي ذلك فى إطار إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة وحرصاً من جامعة عين شمس وقطاع التعليم والطلاب برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود  على المساهمة فى إثراء الوعى الثقافى والفكرى لمختلف الأجيال وتعريفهم بأمجاد وبطولات العسكرية المصرية على مر العصور.

ويضم المعرض بين جنباته العديد من الأجنحة والمعروضات فى مجالات الثقافة العسكرية والفنون التشكيلية والصور؛ وكذا جناح للكتب والمجلات والموسوعات والإصدارات الثقافية والمخطوطات التشكيلية التى تناولت مراحل حرب أكتوبر بمشاركة وزارات التربية والتعليم ، والتعليم العالى والبحث العلمى ، والثقافة ومشيخة الأزهر الشريف وعدد من الهيئات والمؤسسات المدنية والصحفية ودور النشر المصرية بجانب إصدارات هيئة البحوث العسكرية.

الدراسات العليا كلية الحقوق أرقام جلوس دبلومات الدراسات العليا دور أكتوبر Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقعت من طولها .. دخول زوجة شاعر غنائي شهير المستشفى بسبب الخيانة

مصرع قائد لواء بالجيش الإسرائيلي في مواجهات مع المقاومة الفلسطينية

الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين .. غدًا الأحد

موعد حفل زفاف تامر عاشور على مذيعة CBC

11 ألفًا دفعة واحدة .. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت

صدمة في الوسط الفني .. سبب وفاة نجم مسرح مصر الشاب

شوبير يطرح سؤالاً بعد فوز الزمالك على البنك الأهلي في الدوري

مين هو؟ منشور مثير من خالد الغندور بعد فوز الزمالك على البنك الأهلي

موضوعات متعلقة

طفرة هائلة| خبراء يكشفون جهود الدولة في دعم التعليم العالي والبحث العلمي.. ويؤكدون: الجامعات محرك رئيسي للمعرفة والتنمية في مصر

خبير تعليم: الجامعات محرك رئيسي للمعرفة والتنمية في مصر

احصل عليها.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023 لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية

ترشيحاتنا

مسؤول أمريكي: بايدن عرض دعمه لإسرائيل في هذا الوقت العصيب

إلهام شاهين: مهاجمو مسلسل ألفريدو ميلشيات إلكترونية

7 مخالفات احذرها.. ننشر عقوبات الأزهر على الطلاب في المعاهد

الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات كثيفة على قطاع غزة

شعبة الذهب توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين.. فيديو

خطر يهدد جميع مستخدمي واتساب WhatsApp 

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرات؟

كوارث صحية عن الجبنة المثلثات|تعرف عليها

بعد ظهورها حافية القدمين .. إطلالات أثارت الجدل لياسمين صبرى

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاى بالليمون؟ النتيجة مفاجئة

فيديو

مليون توكيل و424 تزكية .. حملة السيسي تقدم أوراق الترشح لانتخابات الرئاسة

حرّروا أسرى وأصابوا 750|طوفان الأقصى يضرب وتل أبيب ترد بـ16 طن مُتفجرات.. فيديوجراف

أمطار ورياح مثيرة للرمال على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

في الأصل راجل .. أول متحولة تفوز بلقب ملكة جمال البرتغال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ