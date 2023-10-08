حقوق عين شمس تعلن أرقام جلوس امتحانات دبلومات الدراسات العليا دور أكتوبر

أعلن قطاع الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة عين شمس أرقام جلوس دبلومات الدراسات العليا لدور أكتوبر للعام الجامعي 2023/2022.

دبلومات الدراسات العليا

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس والدكتور محمد صافي، عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس والدكتور ياسين الشاذلي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

واضاف قطاع الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة عين شمس، انه يمكن لطلاب الدراسات العليا الحصول علي أرقام الجلوس من خلال الرابط التالي:

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/16L4q1JkxqnQossW6Nfq1Z4oCvP3_Lq3F?usp=drive_link&fbclid=IwAR3nH9DF6ZxCDyWOlBw4UWXYJTqVW_PunbjvWA1FUMkCoamqaNDLnJyww80_aem_AQ2bPSiUykBgKHc7RfAhtf12gIMCqQg9w_bF1PU9DmFjEqA-vkWci_YpaNoU5rJZAdY

وكان قد شارك الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب قيادات القوات المسلحة افتتاح المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2023" والذي نظمته هيئة البحوث العسكرية و تستمر فعالياته فى الفترة من 2- 5 أكتوبر الجارى ببانوراما حرب أكتوبر.

كما حضر مراسم إفتتاح المعرض عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من رموز الفكر والمعرفة ووفد من طلاب جامعة عين شمس المتميزين

ويأتي ذلك فى إطار إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة وحرصاً من جامعة عين شمس وقطاع التعليم والطلاب برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود على المساهمة فى إثراء الوعى الثقافى والفكرى لمختلف الأجيال وتعريفهم بأمجاد وبطولات العسكرية المصرية على مر العصور.

ويضم المعرض بين جنباته العديد من الأجنحة والمعروضات فى مجالات الثقافة العسكرية والفنون التشكيلية والصور؛ وكذا جناح للكتب والمجلات والموسوعات والإصدارات الثقافية والمخطوطات التشكيلية التى تناولت مراحل حرب أكتوبر بمشاركة وزارات التربية والتعليم ، والتعليم العالى والبحث العلمى ، والثقافة ومشيخة الأزهر الشريف وعدد من الهيئات والمؤسسات المدنية والصحفية ودور النشر المصرية بجانب إصدارات هيئة البحوث العسكرية.