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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز يعبر إنبي بصعوبة في الدوري المصري

صدى البلد

عبر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نظيره بنادي إنبي بعد أن تغلب عليه بهدف  فى المباراة التى اقيمت على ستاد الدفاع الجوي ضمن الجولة الثالثة من دوري نايل.

وسجل فيستون ماييلي هدف بيراميدز من رأسية قوية تسكن شباك إنبي في الدقيقة 13.

بهذا الفوز يقفز بيراميدز إلى المركز الـ4 برصيد 7 نقاط، بينما توقف إنبي فى المركز الـ15 برصيد نقطة وحيدة.

وجاء تشكيل بيراميدز في المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - رمضان صبحي

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد فتحي - بلاتي توريه - يوسف أسامة - محمود أوكا - دودو الجباس

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