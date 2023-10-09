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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مفاجأة سارة من سامسونج لمستخدميها .. تفاصيل

مفاجأة سارة من سامسونج
مفاجأة سارة من سامسونج لمستخدميها

كشفت تقارير أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تستهدف زيادة مدة الدعم الرسمي لهواتفها وأجهزتها، وذلك لمنافسة شركة جوجل، بعدما أعلنت الأخيرة مد سنوات الدعم إلى 7 سنوات كاملة. 

 

وبحسب تقرير من موقع GizChina فإن شركة سامسونج تدرس تمديد برنامج التحديث الخاص بها للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد إلى أكثر من 5 سنوات. 

 

وتأتي هذه المعلومات بعدما صرح Shin-Chul Baik "شين تشول بايك" مدير البرنامج الفني لفريق الأمان بشركة سامسونج، بأن الشركة بالفعل ستقوم بتمديد تحديث برامج أجهزتها ولكن عدد السنوات لم يتم تحديده بعد، وذلك خلال مقابلة في مؤتمر مطوري سامسونج في سان فرانسيسكو. 

 

وتغيرت اللعبة عندما أعلنت جوجل أن هواتف Pixel 8 ستتلقى تحديثات لمدة 7 سنوات، بما في ذلك تحديثات الأمان ونظام التشغيل، حيث أن هذا الإعلان سبب موجات صادمة عبر السوق، مما شكل تحديًا لكبرى الشركات المصنعة للتفوق على نفسها في هذا الجانب الحاسم. 

 

وفي الوقت الحالي، تتصدر شركة جوجل بـ 7 سنوات من التحديثات، تليها شركة أبل بـ 6 سنوات، وتحتل Fairphone المركز الثالث بـ 5 سنوات، بينما تضمن سامسونج ووان بلس وهواوي وشاومي 4  سنوات من التحديثات.

 

 

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