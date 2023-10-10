في عيد ميلاد الكينج.. قصة خطوبة محمد منير ونجلاء بدر

يوافق اليوم الثلاثاء، 10 أكتوبر عيد ميلاد الكينج محمد منير، فيبلغ اليوم عامه الـ69، إذ يوافق تاريخ ميلاده عام 1954.

رحلة الكينج محمد منير

وبدأ الكينج محمد منير رحلته الفنية مع الفن من الفن النوبى وبجلسات كان يحضرها باستمرار تجمعه بعملاقة الفن النوبي، وهم زكي مراد الشيوعي وعبد الرحيم منصور وأحمد منيب الذى تبنى موهبته وظل يدربه على أداء الألحان النوبية إلى أن بدأ فى الغناء.

واشتهر منير فى بدايته بتقديم موسيقى الجاز المختلطة بالسلم الخماسى النوبي.

الأب الروحي لـ محمد منير

وعلى مدار مشوار منير فى الفن ومنذ انطلاقته الحقيقية، كان هناك أب روحي لمنير يقوم بتدعيمه، وكان دائما حريصا على تشجيعه لتقديم هذا النوع من الفن المختلف الذى تميز فيه بعد ذلك وتفرد به على الساحة الغنائية، وهو شقيقه الأكبر فاروق منير الذى كان يتميز بخامة صوتنادرة إلا أنه لم يستطع تحقيق حلمه، واتخذ من شقيقه الأصغر محمد حلمه الذى لم يستطع تحقيقه، وقرر أن يكون منير هو مشروع عمره، فكان فاروق هو الداعم والأب الروحي لكل نجاحات الكينج.

أهم ألبومات محمد منير

وقدم الكينج محمد منير على مدار مشواره الفني العديد من الألبومات التى لاقت نجاحا كبيرا منذ بدايته الفنية وحتى الآن، ومن أبرز هذه الألبومات “علموني عنيكي” الذى تم طرحه عام 1977، وكان كفيلا أن يضع منير على أول مشوار النجومية.

خطوبة محمد منير ونجلاء بدر

وقالت الفنانة نجلاء بدر، في لقاء تليفزيوني لها عبر قناة ON E، العام الماضي، إن الفنان محمد منير غنّى لها أغنية "لما النسيم"، مشيرة إلى أن الكينج تقّدم لخطبتها فى المنزل.

وأضافت: "أحلى حاجة حصلت لى"، لافتة إلى أن منير ظهر فى حياتها كمطرب، ولكن عندما اتصلت به لعمل لقاء معه، فطلب يدها للزواج، مردفة: "أنا اتخضيت".

وأوضحت أنها وافقت على محمد منير وهى فى شرم الشيخ، مشيرة إلى أن منير طلب منها أن توقف عملها، ووعدها بفرش المنزل من ألمانيا.

وذكرت أنه كان من المفترض أن يكون كتب الكتاب يكون فى 9 مارس، ولكنه فى يوم 3 مارس "اختفى"، ولم يرد على هاتفه، موضحة أن منير قال لها: "حاسس إنى هظلمك معايا وأنا أكبر منك".

ولفتت الفنانة نجلاء بدر إلى أن الموضوع استغرق شهرين وحوالى 4 أيام، معلقة: "أنا اتخطفت واتسبت".