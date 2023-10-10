عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاد الكينج.. قصة خطوبة محمد منير ونجلاء بدر

محمد منير - نجلاء
محمد منير - نجلاء بدر

يوافق اليوم الثلاثاء، 10 أكتوبر عيد ميلاد الكينج محمد منير، فيبلغ اليوم عامه الـ69، إذ يوافق تاريخ ميلاده عام 1954.

 

رحلة الكينج محمد منير 

وبدأ الكينج محمد منير رحلته الفنية مع الفن من الفن النوبى وبجلسات كان يحضرها باستمرار تجمعه بعملاقة الفن النوبي، وهم زكي مراد الشيوعي وعبد الرحيم منصور وأحمد منيب الذى تبنى موهبته وظل يدربه على أداء الألحان النوبية إلى أن بدأ فى الغناء. 

واشتهر منير فى بدايته بتقديم موسيقى الجاز المختلطة بالسلم الخماسى النوبي.

 

الأب الروحي لـ محمد منير 

وعلى مدار مشوار منير فى الفن ومنذ انطلاقته الحقيقية، كان هناك أب روحي لمنير يقوم بتدعيمه، وكان دائما حريصا على تشجيعه لتقديم هذا النوع من الفن المختلف الذى تميز فيه بعد ذلك وتفرد به على الساحة الغنائية، وهو شقيقه الأكبر فاروق منير الذى كان يتميز بخامة صوتنادرة إلا أنه لم يستطع تحقيق حلمه، واتخذ من شقيقه الأصغر محمد حلمه الذى لم يستطع تحقيقه، وقرر أن يكون منير هو مشروع عمره، فكان فاروق هو الداعم والأب الروحي لكل نجاحات الكينج.

 

أهم ألبومات محمد منير

وقدم الكينج محمد منير على مدار مشواره الفني العديد من الألبومات التى لاقت نجاحا كبيرا منذ بدايته الفنية وحتى الآن، ومن أبرز هذه الألبومات “علموني عنيكي” الذى تم طرحه عام 1977، وكان كفيلا أن يضع منير على أول مشوار النجومية. 

 

خطوبة محمد منير ونجلاء بدر

وقالت الفنانة نجلاء بدر، في لقاء تليفزيوني لها عبر قناة ON E، العام الماضي، إن الفنان محمد منير غنّى لها أغنية "لما النسيم"، مشيرة إلى أن الكينج تقّدم لخطبتها فى المنزل.

وأضافت: "أحلى حاجة حصلت لى"، لافتة إلى أن منير ظهر فى حياتها كمطرب، ولكن عندما اتصلت به لعمل لقاء معه، فطلب يدها للزواج، مردفة: "أنا اتخضيت".

وأوضحت أنها وافقت على محمد منير وهى فى شرم الشيخ، مشيرة إلى أن منير طلب منها أن توقف عملها، ووعدها بفرش المنزل من ألمانيا.

وذكرت أنه كان من المفترض أن يكون كتب الكتاب يكون فى 9 مارس، ولكنه فى يوم 3 مارس "اختفى"، ولم يرد على هاتفه، موضحة أن منير قال لها: "حاسس إنى هظلمك معايا وأنا أكبر منك".

ولفتت الفنانة نجلاء بدر إلى أن الموضوع استغرق شهرين وحوالى 4 أيام، معلقة: "أنا اتخطفت واتسبت".

محمد منير الكينج محمد منير اغانى محمد منير ميلاد محمد منير عيد ميلاد محمد منير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل | لاعبي الزمالك يرفضون خوض التدريبات ..تفاصيل مثيرة

البنوك تقرر إلغاء استخدام بطاقات الخصم المباشر خارج مصر.. اعرف السبب

تهديد عاجل من إسرائيل لحزب الله .. تفاصيل كاملة

هل كنس البيت ليلا سبب الفقر والنكد والمشاكل الزوجية؟.. انتبه لـ7 حقائق

كريم عبد العزيز يكشف عن تفاصيل إصابته بجلطات في الرئة

إيقاف التعامل بالعملات الأجنبية|قرار عاجل من أكبر البنوك المصرية لأصحاب هذه البطاقات

مهام ثقيلة.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن أسراها لدى المقاومة الفلسطينية

نجا من الموت.. فنان شهير يتعرض لحادث سيارة مروع

موضوعات متعلقة

في ذكرى رحيلها.. قصة هروب ناهد صبري من أجل الفن والشهرة

في ذكرى ميلادها.. قصة طلاق سعاد حسين لمدة شهر

ربنا ينصرهم.. شيرين يحيى تدعم الشعب الفلسطيني بعد قصف غزة

تضامنا مع فلسطين.. رامي صبري يعلن تأجيل حفلته بالأردن

أشرف زكي يواسي أسرة محمد بطاوي خلال واجب العزاء.. فيديو

أشرف زكي وسليمان عيد أول الحضور لعزاء محمد بطاوي | فيديو

واما يحيي حفلا غنائيا في جدة .. 13 أكتوبر

حسبي الله ونعم الوكيل.. أول رد من جوري المغربية بعد شائعات الإيدز

ترشيحاتنا

بوريل: المفوضية الأوروبية لن تعلق مدفوعات المساعدة المستحقة للفلسطينيين

إسرائيل تعلن ارتفاع قتلى عملية طوفان الأقصى إلى 1000 شخص

زيزو يشارك في معسكر منتخب مصر بالإمارات| شاهد

إسرائيل تقصف الموتى.. غارات عنيفة تهدم مقبرة وبرجا سكنيا ومسجدين في غزة

مسئولة البنتاجون تطالب الكونجرس بضمان توفير الأسلحة لإسرائيل وأوكرانيا

صفر هامش ربح لهذه السلع.. أمين عام اتحاد الغرف التجارية يكشف التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابته بالسرطان.. هاني الناظر يصحح المفاهيم حول مسببات المرض

الدكتورة قالتلي هاتموت..كريم عبد العزيز يروي تفاصيل إصابته بـ 9 جلطات في الرئة

ثالث أقدم كنيسة في العالم.. إسرائيل تقصف كنيسة القديس برفيريوس بقطاع غزة|تفاصيل

بدون تحليل وإشاعات.. طبيب يكشف عن مفاجأة الذكاء الاصطناعي في الطب

فيديو

أشرف زكي يواسي أسرة محمد بطاوي خلال واجب العزاء.. فيديو

مصر بتعلم ولادها.. ملامح النهضة التعليمية في عهد الرئيس السيسي

تزوير توكيلات لصالح مرشح رئاسي محتمل.. التفاصيل كاملة / فيديو جراف

إسرائيل تنفذ أضخم غارات جوية ضد قطاع غزة وتقصف مبنى الأوقاف الفلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ