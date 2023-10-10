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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الجيزة: رش وتجريع 1896 رأس ماشية خلال قافلة مجانية بالعياط|شاهد

رش الماشية
رش الماشية

نفذت مديرية الطب البيطري بالجيزة، قافلة علاجية مجانية، لخدمة المواطنين فى الاماكن الاكثر إحتياجاً وذلك بالجهود الذاتية لمديرية الطب البيطرى بالجيزة.

 

حيث تمت القافلة العلاجية المجانية بناحية كفر حميد – إدارة العياط البيطرية، اليوم الثلاثاء الموافق 10/10/2023 وقد شارك بالقافلة أطباء إدارة العياط البيطرية بالإشتراك مع لجنة من أطباء مديرية الطب البيطرى بالجيزة.

 

وذلك بناء على تعليمات وزير الزراعة السيد القصير واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتوجيهات اللواء إيهاب صابر رئيس مجلس الهيئة العامة البيطرية وتحت إشراف الدكتور علاء عبدالعال احمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.


وأسفرت القافلة البيطرية عن ما يلي:-
1- رش عدد (١٠٠٠) رأس حيوان و عدد  من الزرايب ضد الطفيليات الخارجية.
2- تجريع عدد (٨٠٠) رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية و الديدان .
3-  علاج عدد (٢٤) رأس حيوان من الأمراض الباطنية.
4- أخذ عدد (٣١) عينة دم  لفحص مرض البروسيلا.
5-  عمل فحص تناسلى عن طريق الجس المستقيمى لعدد (٣٧) رأس ماشية .
6-  عمل عدد (٤)حالات جراحة.
7-  عمل ندوة ارشادية عن  مرض طاعون المجترات الصغيرة ونبذة عن مشاريع صندوق التأمين على الماشية .

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