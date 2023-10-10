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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو عبيدة.. الاحتلال يقصف منزل لسان المقاومة الشهير| فيديو

أبو عبيدة
أبو عبيدة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه قصف منزل المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة “حماس”، المعروف باسم أبو عبيدة، في قطاع غزة.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي،عبر منصة “إكس”، مقطع فيديو يظهر لحظة استهداف الاحتلال لمنزل أبو عبيدة.

أعلن الناطق باسم الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، اليوم الإثنين، إن المقاومة الفلسطينية أسقطت فرقة غزة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالكامل.

وأوضح أبو عبيدة، أن “إسرائيل عاجزة عن مواجهة مقاتلينا على مدى 60 ساعة حتى الآن”.

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وقال أبو عبيدة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي تساقط كالجراد أمام مقاتلي المقاومة، وذلك خلال عملية طوفان الأقصى.

وأضاف أبو عبيدة في كلمة له: "الكيان يواجه أزمة عميقة بعدما شاهد بأس رجالنا، وتهديد غزة وشعبها لعبة خاسرة واسطوانة مشروخة، وأعداد الأسرى الإسرائيليين أضعاف مضاعفة مما يعتقد نتنياهو".

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