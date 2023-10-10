تقارير إعلامية: الكرملين يتوقع امتداد الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين خارج المنطقة

أعلن قصر الرئاسة الروسية "الكرملين" اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 أن الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين "أكثر من مثير للقلق" وقد يتفاقم ويمتد خارج المنطقة.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن "الوضع أكثر من مقلق، وقد يكون خطيرا بتفاقمه وامتداده خارج المنطقة الحالية للصراع العربي الإسرائيلي"، بحسب ما أوردته وكالة "تاس" الروسية.

وأشار المتحدث بإسم الكرملين، إلى أن الذين يسعون إلى تسوية يجب أن يظهروا إرادة سياسية لكن يتعين ألا يكونوا "متهورين" وناشد الجانبين أن يتحليا بضبط النفس.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد مئات الفلسطينيين وإصابة آلاف آخرين، في الضفة الغربية و قطاع غزة.

وشهد قطاع غزة موجة كبيرة من النزوح واحتمى الآلاف من سكانه بمنشآت وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، في الوقت الذي قطع فيه الاحتلال المياه والكهرباء عن القطاع.

ويأتي القصف الإسرائيلي ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية يوم السبت الماضي 7 أكتوبر 2023، وأسفرت عن مقتل ألف إسرائيلي، ووقع أكثر من 100 في الأسر لدى حركة حماس، من جنسيات إسرائيلية وأجنبية أخرى.