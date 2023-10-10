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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من حماس ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي الداعمة لـ إسرائيل

حماس
حماس

رفضت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الثلاثاء، ما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من مغالطات وتؤكد حق الفلسطينيين في المقاومة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت حركة حماس في بيان لها، إن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن هي محاولة للتغطية على إجرام وإرهاب الحكومة الصهيونية التي أوغلت في دماء شعبنا.

وأضافت حماس: "نحن حركة تحرر وطني نقاتل على أرضنا المحتلة ضد احتلال صهيوني بشع وندافع عن شعبنا وحقه في الحرية وتقرير المصير".

ودعت حركة حماس، الإدارة الأمريكية إلى مراجعة موقفها المنحاز، والابتعاد عن سياسة الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بـ الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن على دعمه المستمر لـ إسرائيل في حربها مع فلسطين ووقوف الولايات المتحدة معها جنبا الي جنب.

وقال بايدن في تصريحات له منذ قليل: "نقف جنبا إلى جنب مع إسرائيل وسنقدم لها الدعم اللازم للدفاع عن نفسها".

وأضاف بايدن: أخبرت نتنياهو أن رد إسرائيل يجب أن يكون حاسما، وسنساعد إسرائيل في تعزيز قدرات القبة الحديدية.

كما قال الرئيس الأمريكي، إن أكثر من ألف مدني ذُبحوا في إسرائيل من بينهم 14 أمريكيا قُتلوا، ورضع قُتلوا وعائلات برمتها ذُبحت على يد حماس.

وأضاف "بايدن"، خلال كلمته في مؤتمر صحفي له اليوم، أنه كانت هناك لحظات صعبة جدا مؤلمة لن تغادر أذهان العائلات، والكثير من العائلات تنتظر أخبار من سُجنوا ومن قُتلوا، وهناك من هم كانوا على كراسي متحركة ومسنين، وهذا كان ضد أي قانون أخلاقي وهذا مريع.

واستكمل: "في هذه اللحظات يجب أن نكون واضحين، نحن نقف مع إسرائيل، وسنحرض على أن تحصل على ما تريده للدفاع عن نفسها، وعن الشعب الإسرائيلي، للدفاع عن نفسه ضد هذه الهجمات".

واستكمل، أنه لا يوجد تبرير للهجمات، وحماس ليس لها الحق بما فعلته، والشعب الإسرائيلي تعرض للقتل، وهناك دم وإرهاب مارسته. 

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