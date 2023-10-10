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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إنذار شديد اللهجة.. تحذير عاجل من بايدن بشأن هجوم حزب الله على إسرائيل

جو بايدن
جو بايدن

وجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، تحذيرا شديد اللهجة إلى حزب الله اللبناني بشأن هجومه على إسرائيل.

وقال بايدن: "كل المنظمات في المنطقة التي تفكر في التدخل ومهاجمة إسرائيل.. لا تفعلوا ذلك".

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت مصادر لبنانية، عن أن حزب الله هدد بتطوير المواجهات مع إسرائيل، إذا تخطت الأخيرة "الخطوط الحمر" والتي على رأسها تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وذكرت مصادر لبنانية مطلعة، أن التوتر على الحدود الجنوبية للبنان، سيبقى قائما ولكنه مضبوط نسبياً، ارتباطاً بخطوات إسرائيل العدوانية في قطاع غزة.

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واستبعدت المصادر وفقا لتصريحاتها لموقع "النشرة" اللبناني حصول تطور ميداني كبير في الوقت الحالي، في جنوب لبنان يصل إلى حد الدخول في حرب مفتوحة بين إسرائيل ولبنان، واصفة ما يجري بأنها مناوشات نارية لن تتوسع إلا في حال أقدمت إسرائيل على شن حرب ضد لبنان، وهو أمر مستبعد.

جو بايدن إسرائيل الرئيس الأمريكي حزب الله قطاع غزة جنوب لبنان

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