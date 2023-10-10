يديعوت أحرونوت: نتنياهو تحدث مع بايدن للمرة الثالثة منذ اندلاع الحرب

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن حول الوضع الأمني، للمرة الثالثة منذ اندلاع الحرب مع المقاومة الفلسطينية.

وذكرت شبكة "سي إن إن" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثار في المحادثة الإضافية الماضية بينه وبين الرئيس الأمريكي جو بايدن، احتمال أن تضطر إسرائيل إلى دخول قطاع غزة تحت الأرض.

وبحسب تقرير الصحيفة الإسرائيلية، فإن بايدن لم يحذر نتنياهو من هذا الاحتمال، ونوهت الصحيفة إلى أن مصادرها تقول إنه من غير المتوقع أن يحث بايدن في خطابه هذا المساء، وهو الثاني منذ اندلاع الحرب، إسرائيل على "التصرف بضبط النفس".