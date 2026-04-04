مقر خاتم الأنبياء الإيراني : العراق مستثنى من أي قيود فرضناها على مضيق هرمز

ذكرت وسائل إعلام إيرانية اليوم ‌السبت نقلا عن قيادة مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني ⁠أن العراق سيعفى من أي قيود على العبور عبر مضيق هرمز، في إشارة إلى معاملة ‌تفضيلية ⁠لبغداد في الوقت الذي تشدد فيه طهران سيطرتها ⁠على الممر المائي الاستراتيجي.

و من جهتها، أفادت مصادر أمنية لرويترز اليوم السبت إن العراق أغلق معبر الشلامجة ​الحدودي الجنوبي مع إيران بعد غارات جوية على ‌الجانب الإيراني أسفرت عن مقتل مواطن عراقي.

قال تجار ومسؤولون في شؤون الحدود إن هذا المعبر يعد أحد الطرق الرئيسية لاستيراد الخضراوات وغيرها من المواد الغذائية من إيران إلى العراق، محذرين من أن ⁠أي اضطراب مطول في حركة العبور قد يؤثر سريعا على إمدادات الأسواق المحلية.

وأفادت المصادر بأن خمسة عراقيين على الأقل أصيبوا بجروح خطيرة في الغارات التي استهدفت منطقة استقبال المسافرين على الجانب الإيراني.

وانتشلت الشرطة العراقية جثة الرجل ونقل المصابون إلى المستشفى، معظمهم في حالة حرجة.

وذكر حرس الحدود العراقي أنه تلقى إخطارات من مسؤولين ‌إيرانيين ⁠تفيد باستئناف حركة الشاحنات والركاب خلال الساعات القادمة، فور الانتهاء من أعمال الصيانة التي تُجرى على أنظمة العبور والجوازات.