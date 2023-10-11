الأوضاع سيئة.. تعليق صادم من مرشح انتخابات الزمالك

قال رامي نصوحي المرشح على عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك تحت السن، إنه كان لاعبًا في قطاع الناشئين في النادي، لكنه تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي أنهت مسيرته الكروي.

وأضاف نصوحي، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن حسين لبيب يسعى لخلق كوادر شابة داخل نادي الزمالك، موضحًا أن القائمة حال نجاحها تسعى لتكريم الجمهور الذين فقدانهم في واقعة الدفاع الجوي.

وأشار رامي نصوحي، إلى أن القائمة التي يرأسها حسين لبيب، تخطط لعمل رحلات لجماهير الزمالك داخل وخارج مصر لدعم فرق النادي المختلفة وليس على مستوى كرة القدم فقط، مطالبًا أعضاء الجمعية العمومية بانتخاب القائمة لمصلحة النادي.

وأوضح أن نادي الزمالك بأكمله يعيش حالة من المشاكل وليس قطاع كرة القدم فقط، مضيفًا «الوضع سيء للغاية داخل النادي، والمدربين لا يتقاضون أجورهم منذ 10 سنوات، فضلًا عن أن الأعضاء يجمعون الأموال ما بين بعضهم لشراء الملابس لأولادهم».