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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الفراخ ب65 جنيها والبيض ب115.. منتجي الدواجن تكشف عن موعد تخفيض الأسعار للمواطنين

صدى البلد

 

كشف الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عن موعد انخفاض أسعار الدواجن والبيض في المزارع والمجازر والاسواق.

يأتي ذلك في اطار مبادرة تخفيض أسعار السلع تخفيفا على المواطنين.

 

أعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، المشاركة في توفير منتجات الدواجن والبيض بأسعار في متناول المستهلك العادي.

جاء ذلك رغم التحديات التي مرت بها الصناعة من ارتفاع في أسعار الخامات ومدخلات الإنتاج في الفترة السابقة خلال 2022، زفقا لبيان صادر عن الاتحاد.

وتابع منتجي الدواجن:" الأمر الذي أدى إلى انخفاض دخول دورات جديدة للجدود والأمهات وأمهات البياض التي تشكل تحديًا للمنتج الوطني". 

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جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبناء على نتائج اجتماعي رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال الاتحاد العام لمنتجي الدواجن: "من منطلق الحس الوطني فقد تراءى  لجميع أعضاء  الاتحاد أن تكون الأسعار في ظل أسعار مدخلات الإنتاج الحالية على أن يتم مراجعة الأسعار خلال شهر وبيانها كالتالي:

أسعار الدواجن اليوم 

قرر الاتحاد العام لمنتجي الدواجن تحفيض سعر الدواجن البيضاء من 74 جنيهًا للكيلو إلى 65 جنيهًا للكيلو، ليصل سعر الدواجن للمستهلك بـ 73 جنيهًا للكيلو بدلًا من 80 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم 

أما عن سعر البيض فقد حدّد الاتحاد العام لمنتجي الدواجن تخفيض سعر طبق البيض من 124 إلى 115 جنيهًا في المزرعة ليصل إلى المستهلك بنحو 125 جينهًا بدلاً من 150.

 أسعار الدواجن المجمدة

خفض الاتحاد سعر الدواجن المجمدة من 130 جنيهًا إلى 105 جنيهات.

 

وحيث إن مساعي الدولة خلال هذه الأيام لتوفير الخامات بأسعار مناسبة، فإن الاتحاد بحث على تشجيع المنتجين للدخول في دورات جديدة لزيادة العرض خلال الفترة المستقبلية وتوازن الأسعار ويطلب الاتحاد العام منتجى الدواجن أن تتولى الجهات الرقابة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أسعار البيع للمستهلك وإلزام المزارع الحكومية وسلاسل التوزيع الالتزام بهذه الأسعار وذلك لتخفيف الأعباء وسيتم التنفيذ السبت 15 أكتوبر.

أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف الغذائية، أن القرارات التي أطلقها مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر الأمس بشأن خفض أسعار (السكر، الزيت، العدس، الفول، الألبان، الجبن و المكرونة) بنسبة 25% سيتم تطبيقه بدءا من يوم السبت المقبل.

وأوضح "عز"، أن القطاع الخاص وافق على طباعة حد أقصى لسعر بيع هذه السلع، مضيفا أن أسعار الدواجن و البيض ستنخفض بنسبة 15% بداية من يوم السبت المقبل.

 

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