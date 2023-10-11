4 أضعاف.. ستيلانتس تحقق أرقاما قياسية في مبيعات السيارات الهايبرد

أعلنت شركة ستيلانتس Stellantis متعددة الجنسيات عن نتائجها الفصلية للربع الثالث من 2023 وجاء في التقرير أن المبيعات داخل الولايات المتحدة الأمريكية وصلت 380.563 مركبة وهو أقل بنسبة 1% عن العام الماضي. وبالمثل، فإن النتيجة السنوية حتى تاريخه البالغة 1,183,538 هي أيضًا أقل بنسبة 1% على أساس سنوي.

النتائج في الربع الثالث من عام 2023

ألفا روميو: 2889 (بانخفاض 16%) و7590 (بانخفاض 23%)

كرايسلر: 42,315 (بزيادة 96%) و123,358 (بزيادة 41%)

جيب: 154,619 (بانخفاض 4%) و490,106 (بانخفاض 9%)

إجمالي مبيعات ستيلانتس: 380,563 (بانخفاض 1%) ومنذ أول العام 1,183,538 (بانخفاض 1%) وتشمل مبيعات مركبات ألفا روميو و كرايسلر و دودج و فيات وجيب ورام

ستيلانتس

ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالسيارات الهجينة، فإن Stellantis أحرزت تقدما هائلا في هذا القطاع مع مبيعات متزايدة، محققة أرقاما قياسية مدفوعة بالموديلات الجديدة.

وفقًا لشركة "ستيلانس" بلغت مبيعات السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV) في الربع الثالث من عام 2023، 37.079 وحدة، وهو ما يزيد بنسبة 132 % عن 2022.

لا تقدم ستيلانتس سيارات كهربائية بالكامل في الولايات المتحدة حتى الآن، لكن السيارات الهجينة تنتشر بسرعة كبيرة، حيث حصلت على 9.7 % من إجمالي حجم المبيعات (مقارنة بنسبة 4.1% في عام 2022).

تضاعفت مبيعات "كرايسلر" من السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV) بأكثر من 4 أضعاف، في حين ضاعفت جيب حجم مبيعاتها.

مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن في الربع الثالث من عام 2023

سيارات ألفا روميو: 746 (جديدة) وحصة 25.8%

سيارات كرايسلر: 8,949 (بزيادة 329%) وحصة 21.1%

دودج: غير متوفر

سيارات جيب: 27,384 سيارة (بزيادة 97%) وحصة 17.7%

سيارات ستيلانتس في المجمل: : 37,079 (بزيادة 132%) وحصة 9.7%

حتى الآن هذا العام، باعت Stellantis أكثر من 98000 سيارة هجينة في الولايات المتحدة، وهو ما يزيد عن 8% من إجمالي حجمها. وهذا أكثر بكثير من الـ 28.612 سيارة PHEV المباعة من شركة تويوتا التي تمتلك أيضا العلامة التجارية لكزس.

فيما يتعلق بالمبيعات الفردية، غزت Stellantis قطاع السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV) بشكل كامل، محققة أرقام مبيعات قياسية جديدة تضاف لرصيدها، وتظل سيارة جيب رانجلر 4xe هي الطراز الهجين الأكثر مبيعًا مع بيع 17,662 وحدة في الربع الثالث. ويمثل هذا الرقم 42 % من إجمالي مبيعات جيب رانجلر.

ستيلانتس

ثاني أفضل سيارة PHEV هي سيارة جيب جراند شيروكي 4xe مع 9,722 وحدة (17 % من إجمالي مبيعات الطراز)، تليها سيارة كرايسلر باسيفيكا Plug-In Hybrid، التي سجلت رقمًا قياسيًا مذهلاً بلغ 8,949 وحدة (بزيادة 329 % على أساس سنوي). 23% من جميع سيارات كرايسلر باسيفيك المباعة كانت هجينة قابلة للشحن.

قررت كرايسلر إعادة تسمية السيارة الهجينة ذات المكونات الإضافية Pacifica Hybrid إلى Pacifica Plug-In Hybrid، لتشير بوضوح إلى أنها نسخة قابلة لإعادة الشحن، حيث كانت في السابق مجرد "هجينة"، على الرغم من وجود إمكانية إعادة الشحن.

فيما ظهرت سيارة Alfa Romeo Tonale الهجينة الجديدة كليًا في الإحصائيات لأول مرة مع مبيعات وصلت إلى 746 وحدة في الولايات المتحدة، نموذج جديد آخر هو دودج هورنيت R/T، ولكن في هذه الحالة، هناك أيضًا نسخة تعمل بالبنزين لذلك من غير المعروف عدد سيارات الـ PHEV المباعة تحديدا، في المجموع 1753 وحدة.

مبيعات طرازات ستيلانتس خلال الربع الثالث من عام 2023

ألفا روميو تونالي : 746 (جديد)

كرايسلر باسيفيكا بلج إن هايبرد: 8,949 (زيادة بنسبة 329%)

(23% من إجمالي مبيعات كرايسلر باسيفيكا)

جيب جراند شيروكي طراز 4xe:

9,722 (زيادة بنسبة 2,198%)

(17% من إجمالي مبيعات جيب جراند شيروكي)

جيب رانجلر 4xe:

17,662 (زيادة بنسبة 31%)

(42% من إجمالي مبيعات جيب رانجلر)