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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعاون بين ستيلانتس وسامسونج لبناء مصنع بطاريات جديد

صدى البلد

بعد أربعة أشهر من وضع حجر الأساس بشكل احتفالي في مصنع البطاريات الجديد ، أعلن الشريكان ستيلانتس و سامسونج عن خطط لبناء منشأة ثانية مترامية الأطراف. كما هو الحال مع الأول ، سيكون موجودًا في الولايات المتحدة، وعندما يتم تحديد الموقع ، لن يبدأ الإنتاج حتى عام 2027.

وقعت الشركات رسميًا على مذكرة تفاهم بشأن المصنع ، وتعهدت ببنائه كجزء من مشروع StarPlus Energy المشترك. 

 

للتذكير، هذه هي مبادرة بقيمة 2.5 مليار دولار أعلنتها الشركاء في مايو 2022 لتصنيع بطاريات ليثيوم أيون في مصنع جديد في كوكومو ، إنديانا، وسيستهدف المصنع الثاني طاقة إنتاجية سنوية تبلغ 34 جيجاوات في الساعة ، أي أكثر بقليل من منشأة كوكومو التي كان من المقرر في البداية إنتاجها 23 جيجاوات في الساعة ولكن تم رفعها منذ ذلك الحين إلى 33 جيجاوات في الساعة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم تترك مجالًا كبيرًا للتعديل، على هذا النحو ، هناك القليل جدًا من التفاصيل المتاحة والقطع التي نعرفها ليست بالضرورة ثابتة، ومن غير الواضح أيضًا كم سيكلف هذا المصنع الجديد، ولكن للتذكير ، يأتي المشروع الحالي بسعر 2.5 مليار دولار.

 

تعتبر ستيلانتس إحدى العلامات التجارية العديدة التي تستثمر حاليًا بكثافة في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية لأمريكا الشمالية، ويعتبر ذلك عنصر رئيسي في خطة كهربة التكتل Dare Forward 2030. إذا تم حل كل شيء ، فإن نصف سيارات عائلة ستيلانتس الجديدة المباعة في أمريكا الشمالية ستكون كهربائية بالكامل.

 

في أوروبا ، سيصل هذا الإجمالي إلى 100%، وللوصول إلى هناك ، تقول ستيلانتيس إنه ستحتاج إلى 400 جيجاوات ساعة من سعة البطارية.

 

قال كارلوس تافاريس الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتس: "ستساهم هذه المنشأة الجديدة في الوصول إلى هدفنا القوي المتمثل في تقديم ما لا يقل عن 25 سيارة كهربائية جديدة تعمل بالبطاريات لسوق أمريكا الشمالية بحلول نهاية العقد".

 

 

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