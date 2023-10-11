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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل تحقق أرقاما قياسية في مجموعة BMW

BMW
BMW

أعلنت مجموعة  بي إم دبليو  BMW الألمانية عن بيع 621,699 سيارة على مستوى العالم خلال الربع الثالث من 2023، محققة زيادة 6% عن العام الماضي، كما أن أرقام المبيعات الإجمالية منذ بداية العام حتى الآن أفضل عما كانت عليه قبل عام.

نتائج الربع الثالث من 2023 :

إجمالي مبيعات علامة  بي إم دبليو : 549,941 (بزيادة 6%) ومنذ بدياة العام 1,621,267 (بزيادة 6%)

BMW 

مبيعات علامة ميني التجارية: 70,384 (بزيادة 3%) ومنذ أول العام 210,741  (بزيادة 1%)

مبيعات مجموعة  BMW  للسيارات: 621,699 (بزيادة 6%) ومنذ بداية العام 1,836,563 (بزيادة 5%)

في سياق متصل، ارتفعت مبيعات مجموعة "بي إم دبليو" من السيارات الكهربائية بالكامل التي تعمل بالبطارية (BEV) في الربع الثالث بنسبة 80 % تقريبًا على أساس سنوي لتصل إلى رقم قياسي جديد بلغ 93,931 وحدة، ما يمثل 15.1% من إجمالي الحجم (مقارنة بـ 8.9% قبل عام).

الجدير بالذكر أن مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن plug-in hybrids تظل في اتجاه هبوطي، على الرغم من أن معدل الانخفاض على أساس سنوي تباطأ في الربع الثالث إلى حوالي 1% فقط (46,012).

BMW 

بشكل عام، باعت مجموعة BMW التي تشمل مركبات Mini "ميني" ما يقرب من 140.000 سيارة قابلة لإعادة الشحن في الربع الثالث (بزيادة 42% على أساس سنوي)، وهو ما يمثل 22.5 % من إجمالي الحجم.

وقال بيتر نوتا، عضو مجلس إدارة BMW AG المسؤول عن العملاء والعلامات التجارية والمبيعات: “يظهر نجاح المبيعات في الربع الثالث أن عملائنا يقدرون منتجاتنا المتنوعة واسعة النطاق التي نقدمها كما تستفيد منتجاتنا الكهربائية بالكامل، على وجه الخصوص، من ارتفاع الطلب في جميع أنحاء العالم وهو ما انعكس على أرقام المبيعات، والتي تفوقت بشكل كبير مقارنة بالمنافسين في سوق السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية في الأشهر التسعة الأولى من 2023. وبشكل عام، نحن نسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافنا للنمو لعام 2023».

BMW 

مبيعات السيارات الكهربائية بمختلف أنواعها لمجموعة BMW في الربع الثالث من عام 2023:

السيارات الكهربائية بالبطارية: 93,931 (بزيادة 80%) وحصة سوقية 15.1%

السيارات PHEV الهجينة القابلة للشحن: 46,012 (بانخفاض 1%) وحصة سوقية 7.4%

الإجمالي: 139,943 (بزيادة 42%) وحصة سوقية تبلغ 22.5%

وحتى الآن هذا العام، باعت مجموعة BMW أكثر من 385000 سيارة تعمل بالكهرباء، بما في ذلك ما يقرب من 250000 سيارة كهربائية بالكامل.

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الجدير بالذكر أنه في عام 2022، باعت مجموعة بي إم دبليو 433,795 سيارة كهربائية (18 % من الحجم الإجمالي)، بما في ذلك 215,755 سيارة كهربائية بالبطارية (حصة تسعة بالمائة).

الهدف لهذا العام هو وصول مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل 15% ومن المرجح أن نشهد مبيعات للسيارات الكهربائية بالكامل مكونة من ستة أرقام في الربع الرابع.

مبيعات السيارات الإضافية حسب العلامة التجارية

ضاعفت علامة BMW مبيعاتها من السيارات الكهربائية بالكامل في الربع الثالث، إلى 83,211 وحدة، بينما في شركة ميني التابعة باعت  10,720 سيارة كهربائية بالكامل

تعتزم مجموعة BMW زيادة حصة مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل إلى 20 % في العام المقبل 2024، وخطتها الخاصة بالمبيعات كالتالي:

2024: حصة السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية - واحدة على الأقل من كل خمسة (20%)

2025: حصة السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية - واحدة على الأقل من كل أربعة (25%)

2026: حصة السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية - واحدة على الأقل من كل ثلاثة (33%)

السيارات الكهربائية بالكامل BMW بي إم دبليو مينى MINI

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