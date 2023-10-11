حبس المحامي المتهم بضرب صحفي ٦ أشهر في حلوان

قضت محكمة حلوان برئاسة المستشار عبد الناصر محمد طه حجازي، وأمانة سر الأستاذ عبد الله، بحبس محامي بحلوان ٦ أشهر، وذلك في اتهامه بضرب صحفي في منزله، والتعدي عليه بالسب والشتم، واستعراض القوة في الشارع وأمام الجيران.

وحضر المستشار محمد السبعاوي، وكيلا عن الزميل الصحفي المُعتدى عليه، وقدم جميع المستندات الدالة علي صحة الاتهام، والتقارير الطبية وشهادة الشهود.

كما قدم السبعاوي، صورًا وفيديو كامل يوثق كافة تفاصيل واقعة الضرب واستعراض القوة، عن طريق كاميرات المراقبة الموجودة بالمنزل، وهو ما يُظهر جميع تفاصيل التعدي علي الصحفي، قبل أن تقضي المحكمة بحكمها المتقدم.

وأكد دفاع الزميل الصحفي أنه طبقا لأوراق القضية فإن الزميل موقفه القانوني كان قويا بالقضية، وهو مايرجح الإدانة أيضًا في حال استئناف المتهمين على الحكم الصادر ضدهم، حيث يوجد العديد من أدلة الإثبات: منها فلاشة تحوي الواقعة بالكامل مصورة بالفيديو، فضلًا عن التقرير الطبي الصادر عن مستشفى القصر العيني، وتقرير آخر صادر عن مستشفي حلوان العام، أيضًا خلاف شهود الواقعة والإصابات التى مازالت ظاهرة في وجه المجني عليه حتى الآن.

وأشار الدفاع إلى أن التقرير الطبي يثبت إصابته بجرح قطعي أعلى الحاجب الأيمن هو ما استلزم خياطة جراحية و5 غرز طبقًا للتقرير الطبي الصادر عن مستشفى القصر العيني.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما توجه الزميل الصحفي إلى ديوان قسم شرطة حلوان لتحرير محضر في هذه الواقعة وأدلى بأقواله عما حدث مع المحامي المتهم، بسبب مشادة خاصة بايجار الشقة ملك الأول بالرغم من انتهاء عقد الإيجار بينهما منذ فترة ورفض المحامى إخلاء الشقة بالقوة والعنف.

حرر المجنى عليه محضرًا حمل رقم 13000 جنح حلوان بعد أن قام المحامي بالاعتداء عليه بالضرب، وأحدث إصابته وهى جرح قطعى بالوجه أعلى العين اليمنى والموصوف بالتقرير الطبي المرفق بالمحضر