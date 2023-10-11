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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استولوا على 5 ملايين جنيه.. ضبط وإحضار ضباط الشرطة المزيفين في القاهرة

عصابة - أرشيفية
عصابة - أرشيفية

قررت جهات التحقيق في القاهرة، ضبط وإحضار متهمين هاربين متورطين مع آخرين في انتحال صفة مباحث للاستيلاء على 5 ملايين جنيه من مالك شركة مقاولات، أثناء خروجه من أحد البنوك في القاهرة.

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تفاصيل ضبط عصابة الضباط المزيفين

حيث ورد بلاغا لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة ، بشكوى أمام فرع أحد البنوك بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع مالك شركة مقاولات، وفنى كاميرات، وكهربائى، مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام "موظفين بالشركة ملك الأول".

وقرر الأول بقيامه بتسليم الثانى والثالث مبلغ 5 ملايين و500 ألف جنيه لإيداعه بالبنك محل البلاغ ولدى قيامهما بالتوجه لإيداع المبلغ قام ثلاثة أشخاص يستقلون سيارة ملاكى "بدون لوحات معدنية" بانتحال صفة رجال شرطة، واصطحابهما والمبلغ المالى داخل السيارة لإحدى المناطق أعلى الطريق الدائرى والاستيلاء على المبلغ المالى وهواتفهم المحمولة وقاموا بتركهما ولاذوا بالفرار، وأيد الثانى والثالث ما جاء بأقواله.

وكشفت تحريات أجهزة وزارة الداخلية في القاهرة، أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص لاثنين منهما معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 4 متهمين، وبحوزتهم جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، و 2 سلاح أبيض "مطواة"، سيارة ملاكى ملك أحدهم والمُستخدمة فـى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بتحريض من أحد المتهمين الهاربين عقب علمه من أحد المجنى عليهم "تربطه به صلة قرابة" بأنهم فى سبيل إيداعهم المبلغ المالى بأحد البنوك وارتكب الواقعة على النحو المشار إليه.

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