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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صفارات الإنذار تدوي في أسدود وعسقلان ومستوطنات غلاف غزة

ارشيفية
ارشيفية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بدوي صافرات الإنذار في مستوطنات جنوب إسرائيل.

من جديد.. صافرات الإنذار تدوي في عسقلان

أنباء عن وصول قوات المقاومة الفلسطينية لمستوطنة عسقلان بطائرات شراعية

وأوضحت صحيفة “هارتس” العبرية، أن صافرات الإنذار دوت في أسدود وعسقلان وفي مستوطنات غلاف غزة.

فصائل المقاومة الفلسطينية تطلق وابلا كبيرا من الصواريخ

وفي وقت سابق من اليوم، أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، وابلا كبيرا من الصواريخ  نحو المستوطنات في  جنوب "تل أبيب" ووسط إسرائيل، مستهدفة مطار "بن جوريون"، حسبما أفادت وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي.

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ونقلت شبكة "العربية" عن مراسلها إغلاق مطار تل أبيب بعد القصف الصاروخي.

 

وأعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عن قصف مطار بن جوريون برشقة صاروخية.

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