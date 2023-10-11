انقطاع الكهرباء والوقود.. أردوغان: إسرائيل ترتكب مجازر بتدمير البنية التحتية لغزة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن أي حرب تعتمد على قطع الماء والكهرباء والطرق وتدمير البنية التحتية ودور العبادة والمدارس تسمى مجازر.

وجاء تصريح الرئيس التركي بعد أن أعلن رئيس سلطة الطاقة في قطاع غزة، في بيان اليوم، عن توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع بسبب نفاد الوقود.

كما أكد أردوغان أن الاحتلال الإسرائيلي لا يتصرف كدولة، وذلك على خلفية استمرار الغارات العنيفة على قطاع غزة، والتي وصفها بـ "المخزية".

ومن جانبها، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، بانقطاع الكهرباء في قطاع غزة مع توقف محطة الكهرباء الوحيدة عن العمل.

وعلى جانب آخر، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بـ قطاع غزة، أن القطاع يواجه كارثة إنسانية مع توقف محطة الكهرباء خلال ساعات جراء نفاد الوقود.

وأطلق المكتب الإعلامي الحكومي بـ غزة نداء استغاثة للمجتمع الدولي لإيقاف الجريمة ضد الإنسانية والقتل الجماعي الذي يوم به الاحتلال الإسرائيلي في حق المواطنين الفلسطينيين في القطاع.