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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صواريخ المقاومة ترعب إسرائيل.. إجراء جديد لـ وزارة تعليم الاحتلال

المدارس في إسرائيل
المدارس في إسرائيل

أعلنت وزارة التعليم الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تحويل جميع المدارس إلى التعلم عن بعد اعتبارًا من الأحد الماضي.

وكانت سلطات الاحتلال أغلقت المدارس في جميع أنحاء البلاد في الأيام الماضية جراء تصاعد القتال المستمر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وكانت قيادة الجبهة الداخلية للاحتلال قالت في وقت سابق إنه لا يمكن فتح الأعمال التجارية جنوب نتانيا وشمال وسط النقب إلا إذا كان هناك إمكانية الوصول بسهولة إلى الملاجئ.

وأضافت قيادة الجبهة الداخلية أن التجمعات تقتصر أيضًا على 10 أشخاص في الهواء الطلق و50 شخصًا في الداخل في تلك المناطق.

ولفتت إلى أنه في بلدات شمال إسرائيل القريبة من الحدود مع لبنان، تقتصر التجمعات على 30 شخصًا في الهواء الطلق و300 شخص في الداخل، وتسري القيود حتى اليوم الخميس الساعة 6 مساءً، ولكن من المرجح أن يتم تمديدها أكثر وسط القتال.

التعليم الإسرائيلية المدارس التعلم إسرائيل إسرائيل والفصائل الفلسطينية

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