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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بالمستندات والأوراق.. شروط الحصول على معاش شهرى للمطلقة

معاش شهري
معاش شهري

تتساءل المطلقات عن طريقة الحصول على معاش خاصة بعد غياب الزوج الذي يعتبر سندا تستند عليه كل أسرة ، ولم تقف الدولة مكتوف الأيدي عن مد يد العون للمطلقات وقامت بجهود كبيرة لتقديم دعما ماليا للمطلقات أو الأرامل لتضمن حياة كريمة لكل اسرة تستحق الدعم والرعاية.

دعمت الدولة المصرية المطلقات والارامل دعما ماديا عن طريق برنامج تكافل وكرامة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبتوجيهات مباشرة منه لدعم الأسر المستحقة حتي تستطيع كل أسرة مصرية فقدت رب الاسرة أن تعيش حياة كريمة خالية من الأعباء المادية.

معاش تكافل وكرامة هو أحد فئات برامج وزارة التضامن الاجتماعي، المعروف باسم تكافل وكرامة والهدف منه هو دعم مباشرة للأسر المستحقة ومساندة المطلقات من خلال تقديم إعانة مالية شهرية.

المستندات المطلوبة للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة

التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة:
صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.
صور قسيمة الزواج أو الطلاق.
صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.
صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.
كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة.
صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.
صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
صورة اقرار الوصاية للأيتام.
صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.

شروط استمرار المساعده خلال مدة الاستحقاق :

 حضور أبناء الأسر المستفيدة من "تكافل" للتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهريا.

 حضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدني لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو ومتابعة الحمل وإعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات علي مدار كافة المراحل العمرية حتي 6 سنوات .

تنظيم صرف المعاشات من اختصاصات قانون التامينات الاجتماعية لعام 2019، الذي يحدد الموقف من صرف المعاش للمطلقة بشروط  تحدد عملية صرف معاش الوالد للابنة المطلقة بعد وفاته بموجب المادة 107 من القانون الجديد للمعاشات.

 

وقائع تثبت استحقاق المعاش

تنص المادة 107 من قانون التامينات الاجتماعية والمعاشات علي أنه  يعاد توزيع المعاش بين المستحقين من أول الشهر التالي لتحقق إحدى الوقائع التالية:

ترمل البنت أو الأخت.
طلاق البنت أو الأخت.
عجز الابن أو الأخ عن الكسب.
كيفية الحصول علي معاش المطلقة.

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