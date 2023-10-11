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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من بايدن بشأن الأسرى الأمريكان رهن حماس.. ورسالة تحذير لإيران

جو بايدن
جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة تعمل علي استعادة الأسرى الأمريكيين لدى حماس.

وأضاف بايدن، أنه بعث برسالة تحذير لـ طهران، قائلا: “قلنا لإيران بوضوح احذروا”.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أنه “لا مجال للكراهية ضد اليهود أو المسلمين في الولايات المتحدة”، لافتا إلي أن “واشنطن عززت الإجراءات الأمنية حول المعابد اليهودية في الولايات المتحدة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها قامت بالإفراج عن مستوطنة إسرائيلية وطفليها، كان قد تم التحفظ عليها أثناء تنفيذ علمية طوفان الأقصى في المستوطنات الإسرائيلية في شمال غزة، وبذلك تكون تلك الخطوة أول تحرك في ملف الأسرى. 

وبحسب ما نشرته عدد من وسائل الإعلام القريبة من حماس، فقد جاءت تلك الخطوة في إطار تحركات دولية تتعلق برؤية شاملة تتضمن تخفيف الأوضاع الإنسانة بقطاع غزة.  

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