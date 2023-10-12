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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 12-10-2023

الحديد و الأسمنت
الحديد و الأسمنت

يقدم موقع “صدى البلد” نشرة خدمية بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والأسمنت أسعار مواد البناء اليوم وتحديدا أسعار طن الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق.

الحديد 

ويرغب كثير من المواطنين في معرفة أسعار الحديد و الأسمنت اليوم الخميس 12- 10 - 2023، بعد حدوث انفراجة مع فتح المجال للمباني في بعض المناطق، واستقرار اسعار مواد البناء في مصر.

تراجع أسعار الحديد في مصر

ويبحث الكثير عن سعر طن حديد عز اليوم، إذ سجل 33,500 جنيه كمتوسط سعر اليوم بعد 45 ألف جنيه قبل أيام قليلة، بفارق نحو 11500 آلاف جنيه.

سعر حديد عز اليوم

وشهدت أسعار الحديد في مصر تراجعا كبيرا بشكل غير مسبوق، إذ فقد سعر الطن نحو  11 ألف جنيه من أعلى سعر في الأسواق للمستهلك، ويعتبر هذا التراجع هو الأكبر منذ ما يزيد على عام ونصف، بعدما سجل 45 ألف جنيه، كأعلى سعر.

أسعار الحديد اليوم

  1. سعر حديد المصريين 32,500 جنيه
  2. سعر حديد بشاي 33,000 جنيه
  3. سعر حديد العتال 32,800 جنيه
  4. سعر حديد عطية 32,700 جنيه
  5. سعر حديد سرحان 31,800 جنيه
  6. سعر حديد المراكبي 32,500 جنيه
  7. سعر حديد الكومي 32,400 جنيه
  8. سعر حديد المعادي 32,200 جنيه
  9. سعر حديد العشري 32,500 جنيه
  10. سعر حديد بيانكو 32,000 جنيه
  11. سعر حديد السويس للصلب 33,000 جنيه
  12. سعر حديد اركو ستيل 32,500 جنيه
  13. سعر حديد الجارحي 33,000 جنيه
  14. سعر حديد الجيوشي 32,000 جنيه
  15. سعر حديد المدينة 32,900 جنيه
  16. سعر حديد ستار ستيل 31,600 جنيه
  17. سعر حديد عنتر 31,600 جنيه
  18. سعر حديد عز 33,500 جنيه
  19. سعر حديد مصر ستيل 32,100 جنيه

سعر طن الحديد الاستثماري 

كما يبحث الكثير عن سعر الطن الاستثماري عند البناء الجديد أيضا بعد حديد عز، والذي سجل 32000 ألف جنيه كمتوسط سعر، بعدما سجل نحو 44.5 ألف جنيه كأعلى سعر بتراجع 12 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

ويبحث الراغبين في البناء اليوم ، عن سعر طن الأسمنت ، وكذلك سعر الأسمنت اليوم في مصر، والذي جاء كالتالي: 

الأسمنت 
  1.  سعر أسمنت الممتاز 2060 جنيه 
  2. سعر اسمنت التعمير 1970 جنيه 
  3. سعر اسمنت المنيا 1970 جنيه 
  4. سعر أسمنت جنوب الوادي 1890 جنيه
  5. سعر أسمنت المسلح 1990 جنيه
  6. أسمنت النصر 1970 جنيه 
  7. سعر أسمنت المصريين 2060 جنيه 
  8. سعر اسمنت الصعيد 2070 جنيه 
  9. سعر اسمنت اسيوط 1890 جنيه 
  10. سعر اسمنت وادي النيل 1900 جنيه
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